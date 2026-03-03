Naši Portali
NESREĆA U OZALJSKOJ

FOTO Kaos u Zagrebu od ranog jutra: Tramvaji stali, autobusi pucali po šavovima – putnici ostajali na stanici

Čitatelj
VL
Autor
Večernji.hr
03.03.2026.
u 10:27

Zastoj je, prema obavijesti iz ZET-a, riješen u 9.40 sati, nakon čega su linije 3, 9 i 12 ponovno počele prometovati redovnim trasama.

Zbog prometne nesreće koja se jutros dogodila u Ozaljskoj ulici, od oko 8.30 sati došlo je do zastoja tramvajskog prometa i stvaranja velikih gužvi. Kako se moglo vidjeti i putem aplikacije ZET-a, linije 3, 9 i 12 nisu prometovale redovno, a putnici su ostali čekati na stajalištima.

U međuvremenu je organiziran izvanredni autobusni prijevoz, no situacija na terenu bila je daleko od idealne. Autobusi su često stizali već prepuni pa dio putnika nije mogao ući te su morali čekati sljedeći polazak. Na pojedinim stajalištima stvorile su se kolone, a kašnjenja su se prelila i na ostatak mreže. Zastoj je, prema obavijesti iz ZET-a, riješen u 9.40 sati, nakon čega su linije 3, 9 i 12 ponovno počele prometovati redovnim trasama.
Zagreb ZET

OS
Ostrež
11:12 03.03.2026.

Glavno da su velike najave mostova, prometnica, ovoga i onoga.. a smeće na sve strane, rupa na rupi na cestama, neviđene gužve, kolaps čim padne kiša… i od svih najava ostala je samo pofarbana klupica i naša lova u džepovima raznih lgbta, kosta, milutina, skojevaca

