Zagrebačka premijera: Pogledajte film o beskućniku i transrodnoj tinejdžerici koji postaju improvizirana obitelj

Film je to o prihvaćanju i solidarnosti, ali i kompliciranom suživotu transrodne tinejdžerice Fanni, istjerane iz svog doma, i starijeg beskućnika Lacija koji je udomljava u svojoj trošnoj kolibi u šumi na obodima Budimpešte. Film stiže u kina u sklopu programa Mjeseca ponosa te će u suradnji s nizom LGBT+ udruga biti prikazan sutra u zagrebačkom Dokukino Kic u suradnji sa Zagreb Prideom. Na zagrebačkoj projekciji gostovat će i redatelj Gergő Somogyvári i producentica Nora Somogyvári.

Vilinski vrt dirljiva je priča koja se odvija u malenoj trošnoj kolibi na periferiji Budimpešte, gdje je dotadašnji 60-godišnji beskućnik Laci primio novu društvenu izopćenicu, 19-godišnju transrodnu tinejdžerica Fanni. Kao otac i kćer, u improviziranoj obitelji, podupiru jedno drugo kroz poteškoće i transformacije koje im život nosi. Dok Fanni prolazi kroz mučan proces promjene spola, a prihvaćanje traži kroz svakodnevne video objave na društvenim mrežama, Laci, od raspadnute nastambe, marljivo gradi vlastiti komadić raja. Na marginama društva život je sve samo ne lagan, ali je barem njihov. Dokumentarac je to koji se suprotstavlja konvencijama o odrastanju, domu, obitelji i prihvaćanju.

Vilinski vrt premijerno je prikazan na Sarajevo Film Festivalu gdje je osvojio posebno priznanje žirija, a nakon njega i na Verzio Film Festivalu u Budimpešti, gdje su ga nagradili i publika i žiri za najbolji mađarski film. Nakon uspješnih festivalskih projekcija u Italiji, Njemačkoj, Rumunjskoj, Srbiji i regionalnoj konkurenciji ZagrebDoxa, nedavno je slavio i na prestižnom austrijskom festivalu Crossing Europe gdje je osvojio Social Awareness Award, nagradu za najbolji dokumentarac. Uspješan festivalski niz nastavlja projekcijama na festivalima u Portugalu i Crnoj Gori te kroz međunarodnu distribucijsku mrežu Kinedok u Češkoj, Slovačkoj, Gruziji, Rumunjskoj, Mađarskoj i Hrvatskoj.

Film je nastao u produkciji mađarske kuće New Retina Productions u koprodukciji s rumunjskim Avanpostom i mađarskim Campfilmom te hrvatskim Restartom. Producenti su Nóra Somogyvári i Gergő Somogyvári (New Retina Productions), a koproducenti Sára László (Campfilm) i Oliver Sertić (Restart). Ograničivši čitav film na jednu jedinu lokaciju, željeli smo stvoriti trajan ambijent koji podsjeća na bezvremenske bajke. Iako je transrodna tema bitna za film, središnji nam je fokus ipak odnos između glavnih likova. Bavimo se njihovom borbom da nanovo izgrade one temeljne strukture koje su im nedostajale u životu. Promatrajući Lacija i Fanni, svjedočimo univerzalnim ljudskim željama i motivacijama; iskonska potreba za obitelji, otkrivanje identiteta i pronalazak svog mjesta u društvu prelazi sve granice.

U filmu 'Vilinski vrt' te se teme prožimaju, otkrivajući osjetljivu i blago grotesknu prirodu ovog transformacijskog putovanja. Iako je Fanni odbačena tinejdžerica u sukobu sa svojim identitetom i poremećajima ličnosti, te dijeli život s beskućnikom, naša priča pršti od nade, humora, emocija i čarolije, o filmu kaže redatelj Gergő Somogyvári.

Gergő Somogyvári je filmski snimatelj i redatelj dokumentarnih filmova iz Budimpešte. Nakon studija fotografije i novinarstva, 2008. godine diplomirao je filmsko snimanje na Sveučilištu za film i dramu (SZFE). Četrnaest je godina radio na igranim i dokumentarnim projektima kao snimatelj. Režirao je pet kratkih i srednjometražnih dokumentarnih filmova prikazivanih na međunarodnim televizijama i festivalima.