Sesvećani u lovu na europsku titulu: 'Lokal nam je dao da kod njih imamo imati feštu'

Ekipa u obrani ima golmana i tri igrača, a momčad u napadu četiri. Kada ekipa dođe u posjed lopte, golman izlazi, a ulazi četvrti igrač u polju, tzv. marker. Utakmica se igra na dva seta po 10 minuta. Ako je jedna ekipa u oba pobijedila, dobila je i utakmicu. A ako je rezultat nakon dva seta 1:1, tada se igra šut-aut, u kojemu po pet igrača svake ekipe naizmjenično izvode udarce. Ako je i nakon toga rezultat neriješen, šut-aut se nastavlja po jedan sve dok netko ne pogriješi. Pogodak vrijedi dva boda kada ga postignu golman ili marker, odnosno kada igrač da gol iz piruete ili cepelina, a svi ostali računaju se kao jedan.

Pravila su to rukometa na pijesku, sporta koji je relativno kasno došao u Hrvatsku. Usprkos tomu, uspjesima se možemo pohvaliti, a dva zagrebačka kluba plasirala su se na prestižni turnir EBT Masters, koji se ove godine održava u Francuskoj i okuplja 14 europskih ekipa. A među njima i Beach Handball Club Sesvete.

Utemeljen je 2013. godine i činili su ga prvenstveno igrači Muškog rukometnog kluba Sesvete. Na osnivanje ih je potaknulo održavanje Jarun kupa, najmasovnijeg hrvatskog natjecanja u rukometu na pijesku, a samo dvije godine kasnije našli su se i na svom prvom EBT Mastersu, koji se održavao u Grčkoj. Štoviše, ondje ih je samo jedan šut-aut dijelio od polufinala, a sada, jedanaest godina od osnivanja, drugi put idu u bitku za naslov europskog prvaka. – U jednom je razdoblju došlo do malog zasićenja, a situaciju je pogoršala i korona, no vraćamo se na prave staze – govori nam Filip Škrlec, trener i igrač Beach Handball Cluba Sesvete.

Danas ima oko 30 članova, od kojih najmlađi imaju svega 11 godina, a stariji su u klubu od njegova začetka. Među igračima je samo jedan profesionalni rukometaš i član reprezentacije, a ostali su entuzijasti i ljubitelji ovog sporta. Za treniranje im je pak važno sunčano vrijeme pa im svibanjske i lipanjske kiše nisu bile pogodne za pripreme za turnir. A poteškoće im stvara i nedostatak terena za rukomet na pijesku, budući da je jedini na Športsko-rekreacijskom centru Jarun, kamo ekipa iz Sesveta onda mora putovati.

– Hrvatska je među najuspješniji nacijama u ovom sportu, aktualni smo svjetski prvaci, a u Zagrebu postoji samo taj jedan teren. Ne možete ljude iz Sesveta nagovoriti da samo tako dolaze na Jarun i mole Boga da ne padne kiša – objašnjava Škrlec. On je karijeru započeo u Muškom rukometnom klubu Sesvete, no već nakon prvog treninga zaljubio se u verziju koja se igra na pijesku, a ta strast traje već deset godina. – Rukomet na pijesku je jako atraktivan sport, pun brzine, pirueta i cepelina. Fizička kondicija igrača je na zavidnoj razini, a kada sve to spojite s kilometarskim plažama i koktelima, imate dobitnu kombinaciju – kaže mladi trener.

S obzirom na to da se EBT Masters odvija od 13. do 16. lipnja, u isto vrijeme kada se održava i svjetsko prvenstvo, malom klubu iz Sesveta složiti tim nije bio nimalo lak zadatak. Kadrovska križaljka zadavala im je muke pa su, kako bi skupili ekipu, zvali i srbijanskog igrača i članove drugih klubova. No, ni nakon formiranja tima mukama nije došao kraj putovanje na turnir u Francuskoj za deset igrača i trenera nije nimalo jeftino, a za financiranje su se morali sami snaći ili platiti iz svog džepa.

– Kod nas ne postoji navika financiranja sportova, pri čemu najviše stradavaju oni mali. Zašto bi netko dao novac za rukomet na pijesku? Nije dovoljno popularan. No, uz pomoć nekoliko sponzora uspjeli smo skupiti oko dvije i pol tisuće eura. Najčešće su to neke male tvrtke, mali poduzetnici – govori nam Škrlec. Situaciju im, dodaje, nisu olakšala ni pravila Europske rukometne federacije prema kojima moraju koristiti njihov smještaj pa su se troškovi za prvenstvo popeli do cifre od sedam tisuća eura.

– Pomažu i mali ljudi, a jedan lokal nam je dao da kad se vratimo možemo kod njih imati feštu. No, uoči odlaska na turnir nam je novac za put i smještaj najpotrebniji – zaključuje Škrlec koji s ekipom danas kreće na put nadajući se kako će ostvariti što bolji rezultat.