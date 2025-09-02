UŽIVO 'Grad Zagreb je izdao preporuku osnovnim školama da zabrane korištenje mobitela u školama'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sa zamjenicima Danijelom Dolenec i Lukom Korlaetom otvorili su još jedan novoizgrađeni i potpuno opremljeni dječji vrtić DV Sveta Klara. To je 14. po redu koji je realizirala ova gradska uprava, a do 2027. godine Zagreb bi trebao imati ukupno 28 novih vrtića.

"Obavili smo upise za svu djecu koja su podnijela zahtjev tako da u ovom trenutku imamo 240 upisane djece što je jako velik broj, kao i više od 50 zaposlenika. Sretni smo što smo uspjeli popuniti mjesta koja su danas vrlo teška za popuniti, primjerice 24 odgajatelj.DV Sveta Klara je u pripremnoj fazi, čekamo dobre ruke odgajatelja i čistačica da pripreme vrtić pa da u ponedjeljak da čujemo prve korake svih upisanih", kazala je Silvija Marković Beganović, ravnateljica DV Utrina u sastavu kojega je i DV Sveta Klara.

Gradonačelnik Tomašević kazao je pak kako im je velika čast i zadovoljstvo otvoriti vrtić u Zagreb. "Najveći koji smo do sada je otvorili je onaj u Sesvetskom Kraljevcu prošle jeseni koji je imao 14 vrtićkih skupina, a ovaj u Svetoj Klari će imati 12. Ovo je izuzetno bitan vrtić u ovom dijelu grada. Veselimo se što je sve realizirano, posebno imajući na umu da je ovaj vrtić bio u planu kapitalnih ulaganja još 2015. godine", poručio je. Vrijednost radova, dodao je, iznosi 11 milijuna eura, a većina je osigurana iz gradskog proračuna, oko 8,8 milijuna eura, a 2,3 milijuna eura je u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja, sporta i mladih iz EU fondova putem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

"Uskoro ćemo krenuti i s radovima na DV Remetinec, za desetak dana. Očekujemo da će Novi Zagreb zapad dobiti kapacitete za oko 700 djece. To će zasigurno olakšati trenutnu situaciju. No, ni tu nećemo stati. Idemo s novim projektima. Naša vizija je da sva djeca imaju u gradskim dječjim vrtićima, i to u njihovim kvartovima", podsjetio je gradonačelnik.

Ministar Radovan Fuchs kazao je da je zadovoljan otvaranjem dječjeg vrtića pa čestitao svima uključenima u projekt. "Apsolutno nas veseli i smatramo da je ostvarivo da do 2030. baš svako dijete u Hrvatskoj ima mjesto u dječjem vrtiću, to je vrlo blizu ostvarenju", dodao je.

Nakon obilaska vrtića uslijedila je redovna konferencija za novinare.

"Otvaramo puno vrtića, uskoro ćemo otvoriti nova gradilišta, ista je stvar i sa školama. U pripremi je jako velik broj projekata i doista galopiramo. To je sada više desetina projekata vrtića i škola, koje paralelno razvijamo. U različnim su fazama", kazala je D. Dolenec i poželjela svima uspješan početak pedagoške godine. Dodala je i da je sada bolja situacija nego prije četiri godine kada se Zagreb suočavao s velikim brojevima neupisane djece u vrtić.

"Ukupno govorimo o 7432 djeteta upisana u gradske vrtiće, a nakon nas su upisivali vjerski, privatni vrtići, obrti dadilja... još 1316 djece.Dakle, u sustavu gradskih vrtića i onih koje subvencioniramo - privatne i vjerske - imamo 38.000 djece u Zagrebu. Svi oni ovoga tjedna kreću u vrtiće", dodala je D. Dolenec i naglasila da je trenutačno ostalo 260 slobodnih mjesta.

Zamjenica gradonačelnika dotaknula se i korištenja mobitela u školama pa upozorila na negativne efekte - problem s mentalnim zdravljem, lošije spavanje i koncentracije, narušeni obiteljski odnosi, izloženost online nasilju... "Grad Zagreb je izdao preporuku osnovnim školama da zabrane korištenje mobitela u školama", kazala je i podsjetila da su mnoge škole u Zagrebu već same donijele sličnu odluku. Dakle, kada dijete uđe prostor škole, dodala je, mora imati utišan ili isključen uređaj u torbi ili u ormarićima, koje imaju određene škole. Postoje, dakako, poručila je, iznimke.

Gradonačelnik Tomašević podsjetio je da je 11. rujna treća sjednica Gradske skupštine, a kao najvažniju točku je istaknuo - usvajanje izmjena GUP-a. "Znatno će promijeniti model razvoja grada, no to će se golim okom vidjeti nakon nekog vremena. Međutim, izmjene su temeljite, epohalne i napravljene uz participaciju kakva nikad nije viđena u Zagrebu, i što se tiče struke, građana. Nikad više njihovih prijedloga nije usvojeno u čak tri javne rasprave", kazao je.

Osim toga, spomenuo je i rebalans proračuna. "Tu imamo oko pet posto proračuna koji rebalansiramo tijekom ove godine. Novac primarno ide za plaće koje su se povećale u gradskim dječjim vrtićima, kulturnim ustanovama, gradskoj upravi i vatrogascima", rekao je.