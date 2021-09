Ponovno se od sutra otvara zimsko plivalište Mladost

Najstarije zagrebačko zatvoreno plivalište Zimsko plivalište Mladost sutra se ponovno otvara nakon završetka energetske obnove objekta kojom se postigla ušteda toplinske energije te je smanjena emisija CO2.

Projekt energetske obnove zgrade Zimskog plivališta Mladost provodio se prema Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. sklopljenih s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te je sufinanciran i proveden u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.–2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Do ponedjeljka će bazen raditi samo za građanstvo i to radnim danom od šest do 14 te vikendom od devet do 17 sati. Od ..ponedjeljka kreće i provođenje Programa javnih potreba pa će radno vrijeme za građanstvo biti radnim danom od šest do 7.30 te od 9.30 do 13.30 sati. Subotom će radno vrijeme biti od 12 do 14 sati, a nedjeljom od osam do 10 i od 14 do 18 sati.

Propisane epidemiološke podrazumijevaju: obavezno upisivanje u evidencijske liste (ime, prezime, broj telefona, vrijeme dolaska), dezinficiranje ruku na ulasku u objekt, nošenje maski za lice u svim prostorima objekta osim tijekom aktivnosti u bazenu, mjerenje tjelesne temperature (korisnicima s tjelesnom temperaturom iznad 37,2 ˚C neće biti dozvoljen ulazak na objekt), obavezno pridržavanje propisanog razmaka od najmanje 2 metara, obavezno tuširanje prije ulaska na prostore bazena i prolazak kroz predbazen za pranje nogu

K tome, maksimalni broj korisnika je određen prema kvadraturi objekta i ograničen na 50 osoba, a sanitarni sat je svaki dan od 13.30 do 14.30 sati. Cijena ulaznice iznosi 20 kuna za odrasle te 10 kuna za djecu i umirovljenike.