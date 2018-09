Počinje ZeGeVege!

7. rujna 2018. (8 – 21 sat) i 8. rujna 2018. (8 – 19 sati) glavni zagrebački trg zazelenit će već 11. godinu zaredom brojni izlagači, predavači i gosti najvećeg veganskog festivala u ovome dijelu Europe – ZeGeVege festivala. Nakon više od desetljeća postojanja, ZeGeVege festival prepoznat je kao nezaobilazan dio turističke, gospodarske, gastronomske i kulturne ponude Hrvatske. U subotu 8. rujna u 8 sati zagrebački gradonačelnik Milan Bandić otvorit će ZeGeVege koji će posjetiti i drugi uzvanici.

Foto: Promo

Veganske pizze, kebabi, burgeri, gulaši, falafel u wrapu, pašticade, tjestenine, indijske samose, soparnik, sirove torte, sladoledi, čokolade, štrudle, svježi smoothiji i zeleno craft pivo s ekstraktom konoplje samo su neki od proizvoda koji će mamiti brojne posjetitelje hrvatske Veganmanije. Zanimljiva predavanja i radionice kuhanja izmjenjivat će se svaki puni sat, a za dodatnu ugodnu, pozitivnu i veselu atmosferu, po čemu je ZeGeVege poznat, pobrinut će se plesne skupine.

Osim popularnih cupcakes koje će pripremati Igor Barberić, na radionicama kuhanja posjetitelji će moći saznati kako pripremiti, a potom i degustirati, primamljiva slana i slatka veganska jela: slatki i slani pohani kruh, omlet, čupavce, princes-krafne, mađarice, kocke od kakaa, tortu Schwarzwald, burek sa sirom, sir od suncokretovih sjemenki, pržene kuglice od slanutka (falafel), popečke od povrća, namaz od graha itd.

Foto: Promo

Na ZeGeVege festivalu prvi put sudjelovat će Mreža za zaštitu životinja, projekt udruge Prijatelji životinja, koji ima za cilj umrežavanje udruga, pojedinaca i institucija koji se zalažu i rade na sprječavanju napuštanja životinja i na zaštiti životinja općenito. 43 udruge koje su članice Mreže predstavit će svoj rad na promociji kontrole razmnožavanja životinja kastracijom kroz kampanju „Ili žmiriš ili si za kastraciju”, kao i na poticanju lokalnih zajednica da propišu obaveznu trajnu sterilizaciju, uz evidentirane izuzetke, i da provode kontrolu mikročipiranja svih pasa.

Vlatka Balaš iz udruge Prijatelji životinja navodi još jednu novost: „Oba dana na ZeGeVegeu odvijat će se intenzivan program aktivističkih inicijativa te će se, između ostaloga, održati statični javni performansi od kojih izdvajamo prvu regionalnu Kocku istine (Cube of truth) gdje se na ekranima prikazuju snimke iz klaonica, laboratorija i ostalih industrija čiji se rad temelji na izrabljivanju životinja, a pritom se drže natpisi s riječju ‘istina’. Posjetitelji će moći iskušati i virtualnu stvarnost i kroz posebne naočale doživjeti projekciju slike na 360 ° te doživjeti svijet unutar farma i klaonica.”

Foto: Promo

Nakon dvodnevnog slavlja održivog življenja i suosjećajnog načina života, u nedjelju 9. rujna, Prijatelji životinja, organizatori ZeGeVege festivala, priređuju od 17 sati i Spicy After Party u zagrebačkom klubu Močvara gdje će svi volonteri i sudionici moći podijeliti dojmove sa ZeGeVegea i iskoristiti još jednu priliku za divno druženje nakon dva dana bogatog sadržaja na glavnome gradskom trgu. Ulaz je besplatan, a osječka Udruga Pobjede, koja sudjeluje na ZeGeVegeu i kao izlagač i kroz uvijek dirljiva predavanja, počastit će sve slavonskim veganskim kotlićima.

Foto: Promo

ZeGeVege festival je edukativnog karaktera i organizira ga na neprofitnoj osnovi udruga Prijatelji životinja. Suosjećanje prema životinjama, želja za održanjem zdravlja, vitalnosti i dugim životom te briga za okoliš i planet poticaj su sve većem broju ljudi za prelazak na veganstvo, a događaji poput ZeGeVegea, koji je prošle godine posjetilo 50 000 ljudi, važna su prekretnica svima koji teže promjeni prehrane iz etičkih razloga, kao i rastućem broju onih koji su alergični na pojedine životinjske sastojke ili se jednostavno žele zdravije hraniti. Svi posjetitelji dobit će i dvojezičnu brošuru ZeGeVegea s receptima, veganskim trendovima te drugim korisnim informacijama i zanimljivostima.

Detaljan program s popisom svih izlagača, izvođača i predavača, kao raspored njihovih nastupa i predavanja, dostupan je na www.prijatelji-zivotinja.hr i www.zegevege.com.

ZeGeVege festival dobio je potporu: Predsjednice Republike Hrvatske - Kolinde Grabar-Kitarović, Hrvatskog sabora - Ureda predsjednika, Grada Zagreba - gradonačelnika Milana Bandića, Ministarstva turizma, Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske gospodarske komore - Sektora za turizam, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske poljoprivredne agencija i Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Foto: Promo

SUDIONICI 10. ZEGEVEGE FESTIVALA

Izlagači

Generalni sponzor: SPAR Hrvatska

Sponzor izlagači: bio&bio trgovine, dm-drogerie markt, Tvornica zdrave hrane

Ostali izlagači: Encian, Alpro, OPG Hursa, Nutrimedica, OPG Knežević, Bormax Obrt Za Trgovinu, OPG Goran Vrabec, Postira Poljoprivredna Zadruga, Simple Green, Food Harmony, OPG Kalić Zvonimir, Bio Boutique, OPG Janković, OPG Trgovac Miško Mijo, OPG Anto Jurić, OPG Veselić Ivan, OPG Peša Marija, OPG Lovro Lenac, Sapunoteka, Green Point, OPG Luka Brolich, OPG Hukavec Martina, OPG Željka Rospacher, Sheese Hrvatska, OPG Dora Dujmović, OPG Andreja Petrović, OPG Ira Branilović, Udruga Mrkvica, Smid T.O., OPG Ivana Rožić, Udruga Pobjede, Udruga Vestigium, Braniteljska Zadruga Arka Naša, OPG Korade, OPG Orešković, OPG Kelečić, OPG Marija Mudrić, Loving Hut Ljubljana Center, Planetopija, Pusti otok, OPG Mladen Cesarec, Eko-etno udruga Terra Magnifica, OPG Tomislav Miklec, Greenpeace, Bruna Natürlich Eis., OPG Nandor Finta, OPG Kralj, Super Ekspert (Flafi pelene), Sana Delikatese, Domaća radinost Borka Plavšić, Awt International (Naturel), Zrno eko imanje, OPG Čižmek Ljubica, Makedonske delicije, Parnad (Thermomix), OPG Dario Pocedulić, Annapurna, OPG Vidmar, OPG Zlata Nanić, Bijolada, Danica Stošič S.P., OPG Petar Rodić, Exotic King, OPG Dragutin Šenjug, Vegetariana, OPG Lidija Galjar, Udruga Ayurvedom Do Zdravlja, OPG Vugrinec Željko, OPG Diana Prpić, Bio Q, OPG Klobučar, P.O. Brojne, Ljekovite Gljive, Dvostruka Duga i Vegefino, Enzita, Socijalna zadruga Humana Nova, Greencajg, OPG Korade, Nutrisun - Margit Payrhuber, Zeleni plac, Agro-Noršić, OPG Sinković Danijel, Udruga Glas životinja, Centar Za Vedske Studije Zagreb (Soulfood), Fast Flow (Cannabeer), OPG Nemec, OPG Đumlijan, OPG Jakopović, Nutrimedica

Izvođači

School of Street Styles – SOSS, Plesni punktovi Zagreb, Mofit, Plesni studio My Way, Atomic dance factory, Las Reinas