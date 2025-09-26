Naši Portali
JAVLJAJU IZ ZET-A

Planirate žičarom na Sljeme? Slijedi joj godišnji servis pa putnike neće prevoziti gotovo mjesec dana

Prvi dan proljeća i lijepo vrijeme privuklo mnoge građane na Sljeme
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
26.09.2025.
u 13:54

Za putovanje na Sljeme, putnici mogu koristiti autobusnu liniju 140 (Mihaljevac - Sljeme)

Kako javljaju iz ZET-a, zbog redovnog godišnjeg servisnog pregleda, žičara Sljeme neće biti u pogonu od ponedjeljka, 6. listopada do nedjelje, 26. listopada.

Godišnji stručno-tehnički pregled i servis žičare propisan je od strane proizvođača opreme i obvezan sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima za siguran rad žičara u radu te održavanje podsustava i sigurnosnih komponenti te je obvezan svake godine.

Kao i na ostalim žičarama, obavljanje godišnjeg servisa, koji je znatno kompleksniji i detaljniji od periodičnih mjesečnih servisa, uobičajeno je provoditi u ovom razdoblju godine zbog očekivano smanjenog broja korisnika u odnosu na ljetno i zimsko doba. Njime su obuhvaćene provjere i ispitivanja svih segmenata poput pogonskog sustava, pregleda užeta, stupova, sklopova kolotura, ispitivanje kočionog sustava, provjera glavnog upravljačkog sklopa te provjera svih elektroničkih sklopova i senzora.

Riječ je o uobičajenim periodičnim aktivnostima kako bi se ispunili svi tehnički i sigurnosni preduvjeti za daljnji siguran i nesmetan rad žičare. Za putovanje na Sljeme, putnici mogu koristiti autobusnu liniju 140 (Mihaljevac - Sljeme).
Ključne riječi
žičara ZET Zagreb

