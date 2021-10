Pet gradskih četvrti traži povećanje broja polazaka na liniji busa 107

Vijeće gradske četvrti Stenjevec na svojoj je četvrtoj sjednici jednoglasno prihvatilo zaključak kojim se od ZET-a traži povećanje broja polazaka na autobusnoj liniji 107, koja vozi od Jankomira do Žitnjaka i obrnuto. Jedna je to od najvažnijih autobusnih trasa koja povezuje istok i zapad hrvatske metropole, s okretištima u industrijsko-trgovačkim zonama, a problem je to što linija nema polaske od devet do 12 te od 17 do 20 sati.

Zahtjev za povećanje broja polazaka, spomenimo, pritom je dio zajedničke inicijative gradskih četvrti Peščenica – Žitnjak, Trnje, Trešnjevka sjever i jug te Stenjevec.

– Možemo potvrditi da su u tijeku razgovori s nadležnim službama Grada Zagreba i predstavnicima četvrti. Nakon što se svi usuglase, prihvaćeni ćemo zaključak pustiti u proceduru te po dobivanju rješenja nadležnog gradskog ureda primijeniti izmjene u rasporedu polazaka autobusne linije 107 – kažu u ZET-u.