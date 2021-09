Ovo je najljepša priča koju ćete danas pročitati: Gesta ovog mladića ganut će vas do suza

Jedna od članica Facebook grupe Zakaj volim Zagreb koja broji preko 100 tisuća članova podijelila je priču jedne mame i jednom dobrom djelu. Mladić za kojeg znamo samo da se zove Filip, platio je pregled dječaku u zagrebačkoj poliklinici u Dubravi jer njegova mama nije imala dovoljno novaca za platiti.

"Ova priča možda nije za ovu grupu, a zapravo je prekrasna priča o dobrim ljudima i dobrim djelima, u našem gradu.

Jedna je mama, tek u petak navečer saznala, da joj sin, devetogodišnjak koji trenira nogomet, treba obaviti liječnički pregled, kako bi u nedjelju mogao prisustvovati utakmici.

Jedina ustanova koja je bila otvorena u subotu, bila je poliklinika u Dubravi.

Dolazimo tamo nas dvoje i njegov brat (10 god) i dočekuje nas red od prvog kata do prizemlja. I nismo sigurni, da li će nas uopće stići primiti, ali ne odustajemo.

Želja mog sina za tim ‘papirom’ i podrška njegovog brata, jača je i od 2 sata, koja smo proveli u redu.

I kad smo već ispred vrata za prijavu pregleda i s velikom šansom, da ćemo uspjeti, mama na zidu vidi papir, da pregled od 6.9. košta 200 kn. U novčaniku ima 150, jedna kartica joj je istekla, da nije primijetila, niti dobila obavijest o tome, a na drugoj nema novaca.

Mama šansu vidi u pozivu sestrični i pita ju, što može napraviti i traži pomoć, da joj se novci vide odmah na računu.

Priču je čuo mladić, koji je stajao ispred nas i za vrijeme razgovora maše mami svojom karticom i kaže -ja ću!

Mama to rukom i gestom odbija. On svoju dobru namjeru ponavlja.

Mama prekida razgovor, razmjenjuje sa njim par rečenica, ali i dalje je zatečena i ne može prihvatiti takvu pomoć.

Dolazimo na red za prijavu, a taj dečko, prije nego ulazi na pregled, daje zbunjenoj mami, svoju karticu u ruke i govori joj svoj pin!

Mama ima pune oči suza i ruke joj se tresu toliko, da jedva upisuje podatke djeteta, plaća njegovom karticom i sjeda s djecom ispred sobe za pregled.

Odmah ponovo zove sestričnu i moli, da dečku uplati na račun 200 kn i da joj pošalje potvrdu.

Dečko izlazi s pregleda i mama moli, da sjedne i pričeka, da potvrda o uplati stigne.

Ali on odmahuje rukom i kaže -sve ok.

Mama ponovo, ali sad inzistira, da pričeka potvrdu, ali on s osmijehom kaže -sve je u redu, vjerujem. Predugo sam već tu i idem.

Mama uspijeva dobiti njegov broj telefona i odmah po primitku potvrde o uplati, šalje mu je na mob, uz zahvalu od srca i riječi -kako je jednom, malom nogometašu omogućio da sutra bude na utakmici, a njegovoj mami, natjerao suze na oči.

Dečko odgovara: zato su ljudi tu, da si pomažemo. Sve je u redu. Sretno sutra na tekmi!

Ti ‘mali dječaci’ su toga dana, na najljepši mogući način, naučili kako treba širiti dobro!

Hvala jednom Filipu."

