Ovaj tjedan zbog radova, fašnika i snimanja brojne izmjene u zagrebačkom prometu

Od Bistre, preko centra i istoka grada do Velike Gorice, Grad Zagreb i ZET najavili su izmjene u prometu javnog prijevoza i osobnih automobila zbog radova i održavanja manifestacija te snimanja televizijskih serija. Pregled radova donosimo u nastavku:

1) Bistra

Od četvrtka 16. veljače do završetka radova na sanaciji kolnika u Podgorskoj ulici, na dijelu od groblja „Poljanica Bistranska“ do Ulice Ivana Gorana Kovačića, autobusna linija 177 (Črnomerec - Poljanica - Gornja Bistra) neće prometovati radnima danima (od ponedjeljka do petka), u vremenu od 7 do 17 sati.

Radnim danima do 7 sati ujutro i nakon 17 sati, kao i vikendima, linija će prometovati djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera:

Črnomerec – redovnom trasom do Podgorske ulice – (lijevo) Potočna ulica – (desno) Bistranska ulica – Gornja Bistra

Obostrana stajališta Brezaki, Kod Škalića i stajalište Poljanice-Zeleni brijeg u smjeru Gornje Bistre neće biti u funkciji, a istovremeno će biti uspostavljeno autobusno stajalište Poljanice-Zeleni brijeg na Potočnoj ulici, preko puta kućnog broja 56.

Na izmijenjenom dijelu trase autobus linije 177 će koristiti sva usputna stajališta.

2) Vinogradska

Zbog izvođenja radova hitne sanacije priključka odvodnje, Vinogradskom ulicom na dijelu od Hercegovačke do kružnog toka Vinogradska / Podolje biti će uspostavljen jednosmjeran promet (smjer jug-sjever), u četvrtak 16.2.2023. godine od 9:00 sati do 14:00 sati.

Obilazni pravac je preko ulica Podolje, Nad lipom te Ilice. Autobusne linije 139 (Reljkovićeva – Jelenovac – Reljkovićeva) i 141 (Reljkovićeva – Vinogradi – Reljkovićeva) u tom će periodu, prometovati djelomično izmijenjenim trasama:

Linija 139:

Jelenovac – redovnom trasom do kružnog toka Vinogradska ulica/Andrijevićeva ulica/Ulica Podolje – (desno) Ulica Podolje – (lijevo) Nad Lipom – (desno) Ilica – (lijevo) Ulica Janka Grahora – (lijevo) Ulica Grada Mainza – Reljkovićeva

Autobus će iz Reljkovićeve prema Jelenovcu voziti redovnom trasom.

Linija 141:

Vinogradi – redovnom trasom do kružnog toka Vinogradska ulica/Andrijevićeva ulica/Ulica Podolje – (desno) Ulica Podolje – (lijevo) Nad Lipom – (desno) Ilica – (lijevo) Ulica Janka Grahora – (lijevo) Ulica Grada Mainza – Reljkovićeva

Autobus će od Reljkovićeve voziti redovnom trasom prema Vinogradima. Autobusno stajalište Vinogradska 3 privremeno će biti ukinuto.

3) Ulica Račkoga

U nedjelju, 19. veljače, od 6 do 18 sati, tramvaji linije 17 prometovat će izmijenjenom trasom u oba smjera zbog televizijskog snimanja u Ulici Franje Račkoga:

Prečko - Savska - Trg bana Josipa Jelačića - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj

Stajalište Trg hrvatskih velikana bit će privremeno izvan funkcije.

4) Ulica Slobode

Zbog izvođenja radova sanacije kolnika nakon izgradnje vodoopskrbnog cjevovoda, Ulica Slobode na dijelu od Ulice V. Kindera do Bojničićeve ulice, od petka 17.2.2023. godine od 8:00 sati do nedjelje 26.2.2023. godine do 20:00 sati bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravac: Ulica Slobode – Vinka Kindera – Bojničićeva – Ulica Slobode i obratno.

Autobusna linija 274 (Dubec - Sesvete - Laktec) prometovat će djelomično izmijenjenom trasom u oba smjera:

Dubec - redovnom trasom do raskrižja Ulice Slobode i Ulice Vinka Kindera - Ulica Vinka Kindera - Bojničićeva ulica - Ulica Slobode te u nastavku redovnom trasom prema Laktecu

Privremeno se ukida obostrano autobusno stajalište Drenčec, a uspostavlja obostrano autobusno stajalište u Ulici Vinka Kindera.

5) Velika Gorica

Zbog održavanja 114. Turopoljskog fašnika u Velikoj Gorici, u subotu 18. veljače, od 12 do 17 sati, autobusne linije iz Velike Gorice prometovat će djelomično izmijenjenim prema svojim odredištima, dok će u smjeru Velike Gorice, izuzev autobusnih linija 309 i 321, prometovati uobičajenim trasama.