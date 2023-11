Otkrivamo gdje se sprema najbolji adventski party: Jest će se "Buncaš" i bažulova juha, stižu TBF i Psihomodo Pop

Montira se klizalište, ukrašavaju ulice i trgovi, a uskoro će ih preplaviti i mirisi blagdanskih delicija. Zrinjevac, Tomislavov, Strossmayerov i Europski trg te Jelačić-plac, kao i nova pješačka zona, neke su od lokacija na koje će posjetitelje mamiti bogata gastronomska ponuda i vrući koncerti. "Warm up" će 29. studenoga u Oktogonu otvoriti Zagrebački solisti, a službeni početak Adventa je 2. prosinca. Višestruko nagrađivana manifestacija trajat će do 7. siječnja, a provjerili smo što nas sve do tada očekuje.

"Tak imam te rad" na klizalištu

Građevinski radovi zauzeli su Gornji grad pa adventskih događanja ondje ove godine neće biti. No popularna retro scenografija svoje će mjesto pronaći u Masarykovoj i Preradovićevoj, gdje će se guštati u ponudi deset kućica. Pod novim nazivom "Matoš i mačke" uživat će se u "street food" zalogajima, ali i tradicionalnim domaćim zimskim jelima u slanoj i slatkoj varijanti. Posjetitelje će rasplesati ritmovi jazza, funka, rocka i popa, a atmosferu će podizati izvođači među kojima su Gelato sisters, Elvis Sršen i Funkblasters, Toni Drama te Tom i The Twisters.

Na stare blagdanske običaje podsjetit će vas i Advent na Europskom trgu, koji će nastojati dočarati i atmosferu kultnih klubova poput Saloona, Kulušića, Jabuke i Lapidarija. U tri segmenta programa, glazbenom, gastronomskom i zabavnom za najmlađe, naći će se ponešto za svakoga, a guštat će se i u tradicijskim delicijama kao što su bažulova juha i purica s mlincima koje će svake subote spremati zagrebačke kumice. Ove će se godine u gastro duelima suočiti chefovi među kojima su Stjepan Vukadin, Ivan Pažanin i Damir Tomljanović, a kuhat će pod palicom Marija Mandarića. Kao i lani, dueli će biti humanitarni, a sva sredstva namijenjena su Udruzi najosjetljivijih u osposobljavanju (UNUO).

Foto: EU Advent

Psihomodo Pop će pak 2. prosinca označiti službeni početak "Baš Naš" adventa koji će ove godine lokaciju na platou Gradec zamijeniti Jelačićevim trgom. Razdoblje "zagrijavanja" i ondje će početi 29. studenoga, a posjetitelji će imati priliku kušati specijalitete chefova među kojima su Melkior Bašić i Vid Nikolić. Sočna svinjska pečenka poznata i kao porchetta, pulled pork u raznim kombinacijama, slasni buncek, ali i slatke fritule s karamelom ili jabukama samo su neke od delicija u kojima će se guštati. Bajkovito uređene fotozone, svjetlosni svod te mnoštvo kuglica pružit će savršenu pozadinu za fotografije, a pozornicom će zavladati imena poput Vesne Pisarović, Daleke obale, Albine Grčić i Hiljsona Mandele.

Spektakularnom revijom "Moj Zagreb, tak te imam rad" otvorit će se 2. prosinca i Ledeni park na Trgu kralja Tomislava. Izvest će je klizačice iz "Zagrebačkih pahuljica", a na Badnjak, primjerice, ondje će se guštati u bakalaru, kamenicama i pjenušcu. Blagdanska atmosfera u organizaciji ekipe iz RougeMarina očekuje vas i na Zrinjevcu, gdje će se do 7. siječnja, osim u delicijama, moći uživati i u ponudi domaćih obrtnika, a spomenicima u parku pridružit će se skulpture nastale u sklopu projekta Sit&Meet.

Foto: Fuliranje

Program su nazvali "Slatki Zrinjevac", inspiracija im je bila tradicija licitara, a chef Marin Medak na svoj održivi festival uvodi i upotrebu porculanskih šalica kako se ne bi stvarao suvišan otpad. Gurmani će pak uživati u jelima među kojima su "Buncaš", "Grahos" i kobase na milijun načina uz više prstohvata začina.

Bal uz klasiku na Mažurancu

A kako su u 19. stoljeću izgledali zagrebački plesnjaci, moći ćete provjeriti na Trgu Mažuranića. Ondje će se organizirati "Bal na Mažurancu", a u dva tjedna uz svjetlosnu instalaciju inspiriranu kristalnim lusterom plesat će se uz klasičnu glazbu.

Strossmayerov će se trg opet pretvoriti u gastronomsku oazu "Fuliranja", gdje će se također guštati u tradicijskim domaćim jelima, no s modernim zaokretom. Zadarska ekipa iz Picnica nudit će tako dekonstrukciju sarme i skradinski rižoto, klasični buncek Marko Palfi spremat će u burgeru, burito s obrazima crne slavonske svinje te panirani cannellone punjen bakalarom bit će specijaliteti chefa Denija Srdoča, a stiže, dakako, i Mate Janković s nezaobilaznim kobasicama. Atmosferu će podizati domaći DJ-evi, no ne propustite svratiti na besplatne koncerte Queen Tribute benda, grupe Connect i TBF-a.

Gurmani svakako trebaju obići i program "Fooling around" na Oleander terasi hotela Esplanade, koji u "Sparkling" izdanju također priprema bogatu gastronomsku ponudu renomiranih kulinarskih majstora predvođenih nagrađivanom cheficom Anom Grgić Tomić.