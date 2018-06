Osam godina obećavaju uređenje, a promijenili su samo kante za smeće

Ovo je žalosno. Živimo u širem centru grada, a kvart nam nagrđuje prazna ledina koja bi i na nekom selu bila bolje uređena. Ovdje ima toliko potencijala, ali godinama se ništa ne poduzima. Zadnje što su napravili jest da su promijenili kante za smeće – govori Nikola Šukenda, koji svaki dan prolazi Trgom dr. Franje Tuđmana na Črnomercu.

A plan za pretvaranjem te “prazne ledine” u trg s pozornicom za govore, parkovnim paviljonom te interaktivnom vodenom instalacijom ispod koje se nalazi podzemna garaža s 450 parkirališnih mjesta koja bi trebala ukloniti sve automobile koji trenutačno smetaju ne samo estetici prostora nego i tamošnjim stanovnicima, postoji, točnije, već osam godina.

Prioritet četvrti, ali...

Riječ je o projektu “Integrirani grad” uglednoga arhitekta Nenada Fabijanića, koji je prije pet godina dobio i lokacijsku dozvolu, ali umjesto uređena trga, ondje stoji zapušteno boćalište te klupe u blatu okružene opušcima cigareta, a smeće i pseći izmet uobičajena su pojava na velikoj travnatoj površini.

Usprkos poprilično lošem stanju u kojem se trenutačno nalazi prostor koji je veći od jednoga kraka Zelene potkove, on živi, posebice kada njegova praznina posluži kao odličan teren za manifestacije poput Zagreb Beer Festa i Screen on the Greena, odnosno projekcije filmova na otvorenom. Međutim, tek povremeno buđenje parka zasigurno nije trajno rješenje.

– Njegovo nam je preuređenje jedan od prioriteta, i to ne samo zbog imena, iako smatram kako prvi hrvatski predsjednik zaslužuje ljepši park, odnosno trg. Važan je to ulazak u centar grada i ne bi smio biti ovako zapušten i prometno preopterećen, ali zbog veličine projekta to ipak ne može biti u našoj jurisdikciji, nego u gradskoj – kaže HDZ-ovac Josip Jelić, predsjednik Vijeća Gradske četvrti Črnomerec.

Još početkom ljeta 2013. gradonačelnik Milan Bandić poručio je kako su za “Integrirani grad” odredili deset milijuna kuna, ali i kako će u sljedećem rebalansu proračuna osigurati koliko god bude trebalo novca da se projekt završi za dvije godine.

Gdje je, međutim, zapelo, iz Grada ne odgovaraju, no činjenica je da je renesansa jedne od najvećih zelenih površina u zapadnome dijelu Zagreba i dalje samo mrtvo slovo na papiru.

Neprihvatljivo probijanje

Fabijanić, pak, ističe kako je došlo do razilaženja u mišljenju između Grada kao naručitelja i njega kao voditelja projekta.

– Kada se trebalo početi s realizacijom, bilo je govora o probijanju dvaju podzemnih trakova koji bi spajali Prilaz baruna Filipovića i Ulicu Gjure Deželića, što je neprihvatljivo – kaže Fabijanić. Prometni su stručnjaci, naime, dodaje, navodno napravili studiju o tom povezivanju, ali se ona kosi s urbanističkim i kulturnim vrijednostima prostora.

– Prometnici nisu meritorni sami donijeti odluku o nečemu takvom jer je u pitanju veliki projekt na kojem trebaju raditi urbanisti, arhitekti i građevinari. Uostalom, u projektu “Integrirani grad” već se nude rješenja za funkcionalnu prometnu komunikaciju – objašnjava Fabijanić, koji ističe i kako se unatoč tomu nada da se jednoga dana s realizacijom dugo najavljivanog uređenja Trga dr. Franje Tuđmana ipak početi.