STIŽE IH JOŠ

Prije točno godinu dana stigao je prvi, a evo koliko novih tramvaja Zagreb ima danas i zašto im se svi čude

Zagreb: U promet pušten drugi novi niskopodni tramvaj, građani odlučili da će voziti na liniji 13
Autor
Hana Ivković Šimičić
20.03.2026.
u 19:00

Prema posljednjem dostupnom poslovnom izvješću, onom iz lipnja prošle godine, u tramvajskom voznom parku nalazi se 260 vozila, a prosječna starost tramvaja je 28,6 godina

Kao i svakog dana, putnici su stajali na Trgu bana Jelačića. Neki su "scrollali" po mobitelu, drugi su ćaskali s prijateljima, treći slušali glazbu. Gotovo svi su, međutim, iznenađeno stali kad je na ZET-ovu stanicu stigao tramvaj kakav još nikad nisu vidjeli. Osim što je bio kraći od ostalih niskopodnih tramvaja, sjedala su bila nešto drukčijeg oblika, a oni koji su u njega sjeli i krenuli prema Borongaju, mogli su isprobati i nove validatore za karte i USB punjače. 

Prije godinu dana, 10. ožujka, u promet je krenuo prvi "ganc" novi Končarev niskopodni tramvaj, čime je počela zamjena dotrajalog i starog voznog parka gradskog prijevoznika. Danas ih metropolom prometuje 22 komada, a još 18 vozila modela TMK 2400 trebalo bi u Zagreb stići tijekom ove i sljedećeg godine. U planu ih je ukupno 80, a cijela investicija stoji 200 milijuna eura. 

A koliko su ZET-u nužna nova vozila, najbolje govore brojke. Prema posljednjem dostupnom poslovnom izvješću, onom iz lipnja prošle godine, u tramvajskom voznom parku nalazi se 260 vozila, a prosječna starost tramvaja je 28,6 godina. Što se tiče autobusa, na raspolaganju je njih 465, a prosječno su stari 10,3 godine, s tim da je njih čak 50 bilo starije od 17 godina. Godišnje, pak, prelaze milijune kilometara: tramvaji su samo u prvoj polovici 2025. prešli 6.284.357, a autobusi dvostruko više – 13.426.189 kilometara. Prosječna brzina vožnje do sada se nije značajno mijenjala, pa tako ona iznosi 16 kilometara na sat – 13 za tramvaje i 18 za autobuse. 

Ako zbog ičeg drugoga, onda zbog velike "izraubanosti" vozila potrebno je stoga nabaviti nova, a među prvim potezima s Radićeva trga bila je nabavka i isporuka 11 rabljenih tramvaja iz njemačkog Augsburga. "De facto" su stari 15 godina, rekao je gradonačelnik Tomislava Tomaševića kad ih je predstavljao, premda se kasnije ispostavilo da su proizvedeni 1996. godine, a voze uglavnom na liniji 5, koja spaja Maksimir i Prečko. To je bio 2023., a otprilike godinu kasnije najavljena je isporuka prvih 20 novih Končarevih  tramvaja. 

A što se tiče autobusa, i tu je Grad posegnuo prvog za rabljenim primjercima. U 2024. godini pokrenut je postupak nabave za 120 rabljenih autobusa, ukupne vrijednosti 21,7 milijuna eura, a do kraja lipnja 2025. godine isporučeno je njih ukupno 62. U lipnju 2025. godine pokrenut je postupak javne nabave za još 62 električna autobusa koji obuhvaća 30 klasičnih, 26 zglobnih i 6 midi autobusa, ukupne vrijednosti 56,8 milijuna eura s PDV-om. Novi autobusi također su počeli pristizati, opremljeni su modernim sustavima poput uređaja za naplatu karata, USB priključaka, sustavom za brojanje putnika, telematikom, klimatizacijom i videonadzorom, a očekuje se i visoka energetska učinkovitost – s minimalnim dosegom od 300 km po punjenju za klasične i zglobne te 200 km za midi autobuse. Gradom trenutačno voze četiri primjerka, nabavljena tijekom pilot-projekta, a ostatak bi trebao pristići tijekom godine. U planu je, rekao je ranije gradonačelnik Tomašević, da cijeli ZET-ov vozni park prijeđe na struju ili vodik. 

Avatar rubinet
rubinet
19:29 20.03.2026.

drugi su čavrljali s prijateljima

DE
Dex
19:23 20.03.2026.

svugdje uvode tramvaje na linije po gradu no u sve ovo vrijeme linije za istok grada tj za Dubec su ostale stare tj 11 i 4 a možeš zamisliti koja je gužva u njima jer voze maltene svakih pola sata a k tome je totalna nbuloza da se poluprazne petice okreću u Maksimiru .... neki dan čekao curu kod pimpeka i ide redom 7,12,5,5,12,7,7,5,12,7,4,11,5,12,12,7,5,12,5 ... a na stanici valjda 30 ludi čeka ili 4 ili 11 te u pojedine tramvaje ni ne možeš ući kolika je gužva u njima dok u međuvremenu 12 i 7 voze poluprazne

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

