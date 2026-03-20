Više od dva desetljeća ova su zagrebačka naselja bez kanalizacije, jučer je izvođač uveden u posao

Izvođač BK Montaža uveden je u posao na izgradnji kanalizacije u naseljima Lučko i Ježdovec na jučerašnjem sastanku predstavnika ViO-a, Gradske četvrti Novi Zagreb zapad i Mjesnog odbora Lučko, javljaju iz Možemo. Ova naselja više od 25 godina čekaju na kanalizaciju, a dogovoreno je da Gradska četvrt predloži prioritete po kojima će se odvijati izgradnja, s tim da je naglasak da se prvo rješavaju ulice koje imaju ugovorene vodovodne priključke. Izvođač je napomenuo da će se radovi odvijati na više lokacija istovremeno, kažu iz Možemo.

"Naglašena je suradnja lokalne zajednice i predstavnika u vijećima Gradske četvrti i mjesnih odbora, kao i odgovornost vlasnika kuća da u što kraćem roku predaju zahtjeve za ugovaranje priključka na kanalizacijsku mrežu. Predstavnici Gradske četvrti i Mjesnog odbora u sljedećim će danima napraviti informativni letak sa svim bitnim podacima za stanovnike, na koji način i gdje predati zahtjeve te kojom predloženom dinamikom će se to odvijati", napisali su.