DIJELE SE ISKUSTVA

'Kako stati na kraj ovakvom ponašanju?': Već se treći kvart na zapadu Zagreba suočava s istim problemom

Zagreb: Naplata parkiranja na Laništu
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.03.2026.
u 13:23

Ovo nije prvi put da netko, kako je rekao, ima pik na njegov auto pa je i zamolio osobu koja to čini da prestane nanositi štetu.

Opet isti problem, nakon Knežije i Srednjaka, brisače trgaju i u Prečkom. "Prije par dana parkirao sam auto u Ulici Bele Bartoka. Napominjem da nisam zagradio ničiju garažu niti zapriječio prolaz – stao sam onako kako se tamo svi uobičajeno parkiraju. Ipak, ujutro me dočekalo neugodno iznenađenje: potrgani brisači", započeo je tako svoju objavu Zagrepčanin u kvartovskoj grupi koja okuplja stanovnike Prečkog.

​Očito netko smatra da je to "njegovo" rezervirano mjesto, kaže, iako je riječ o javnoj površini. Nevjerojatno mu je, ističe, da pored toliko načina komunikacije netko i dalje bira vandalizam i uništavanje tuđe imovine "​Zanimaju me vaša iskustva: Događa li se ovo često u tom dijelu ulice? ​Postoje li tamo "samoprozvani vlasnici" parkinga na koje treba pripaziti? ​Kako stati na kraj ovakvom ponašanju? ​Smatram da bi se susjedi trebali držati skupa, a ne raditi štetu jedni drugima. Ako je problem u parkiranju, ostavi se poruka pod brisačem, a ne trga se imovina", napisao je.

"Htio bih samo upozoriti da pazite na svoje automobile, meni su tijekom večeri potpuno razbili stražnji brisač i stražnju tablicu devastirali do te mjere da su i plastiku razbili, a drugu ukrali", upozorenje je to koje je, pak, jedan Zagrepčanin dao susjedima iz ulice Braće Domany, a objavio u kvartovskoj Facebook grupi Srednjaka, a o kojem smo nedavno pisali. Ovo nije prvi put da netko, kako je rekao, ima pik na njegov auto pa je i zamolio osobu koja to čini da prestane nanositi štetu.  

Nedavno smo, podsjetimo, pisali i kako na pakiranim automobilima na Knežiji netko diže i trga brisače. "Ja sam ulovila jednog susjeda kako mi trga brisače, snimila sam ga i rekla sam mu da ako još jednom digne da ću ja njegove slomiti. Auto nije nikome smetao", pisalo je u jednom od komentara. 
Ključne riječi
parkiranje Zagreb Prečko brisači

