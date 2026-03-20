'TREBALI BI POSTAVITI METALNE'

Sila kojoj ni stupići ne smetaju: Pogledajte kako se parkira u Gajnicama

20.03.2026.
u 15:30

Nedavno su, kako smo također izvijestili, stanovnici Trnskog dobili obavijest da ne parkiraju svoje automobile južno od boćališta zbog postavljanja stupića.

Nove stupiće i "specijalca" koji se unatoč njima u jednoj od ulica u zagrebačkim Gajnicama parkira na nogostup, objavili su Zagrepčani u kvartovskoj Facebook grupi. "Sve Ok, ali mogla bi se početi i kakva garaža za aute raditi", "Konačno da se netko sjetio. Doći do semafora na Medpotokima je postalo nemoguće jer su parkirani s obje strane", "Hvala Bogu, tu su se znali parkirat da ne možeš proć s kolicima", "Trebali su staviti one metalne, ovi neće dugo trajati", neki su od komentara koje je objava sakupila.

Prošli smo tjedan, podsjetimo, pisali i kako su na ulazu na šetnicu uz potok Vrapčak, između Pavlenskog puta i mosta prema Zagrebačkoj cesti, postavljeni vatrogasni stupići. Na taj se način želi spriječiti automobile da se tamo parkiraju jer je ova pješačko-biciklistička staza bila pretvorena u neformalni prečac za automobile. Neki su njome "samo" prolazili, a neki su otišli i korak dalje pa su uz potok počeli parkirati, objavljeno je na Facebook stranici Špansko za svakoga.

Nedavno su, kako smo također izvijestili, stanovnici Trnskog dobili obavijest da ne parkiraju svoje automobile južno od boćališta zbog postavljanja stupića. – Ako se ne varam, riječ je o lokaciji, negdje od broja 42 do negdje 48 u Ulici Trnsko. Jedna je to od dvije lokacije za koju smo tražili stupiće. Oni su već postavljeni kod boćališta, a sada se rade i ovdje. Problem je preglednost u prometu te sigurnost pješaka, stupići se postavljaju kako vozila ne bi nepropisno parkirala na nogostup. Kod boćališta je glavni problem bio promet, odnosno vidljivost na ključnom križanju, a na drugoj lokaciji želimo prvenstveno osloboditi mjesta za pješake – objasnio nam je tada predsjednik MO-a Trnsko Radovan Bjeloš. 
TP
The_Point
16:17 20.03.2026.

Tomaševićevo komunalno redarstvo kažnjava majke koje dolaze po 1 ili više djece u vrtić i ostave auto na 15 minuta preblizu zebri. Ovo ih uopće ne zanima.

16:10 20.03.2026.

Ljudi nemaju gdje parkirati aute. Nikakve biciklističke staze nama ne trebaju nego parkirališta. Za štetu što radi Mužemo i Tomašević s našim novcima s tim stupićima treba jednog dana odgovarati kada ga narod smjeni.

