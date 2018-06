Trg Republike Hrvatske je zakrpan, a mi želimo njegovu temeljitu obnovu

Većina pločnika je popucana, dobar dio je već razrovan gotovo do zemlje, a ljudi se spotiču o komade asfalta koji su razbacani uokolo. Tužne su to slike koje su se do prije nekoliko dana mogle vidjeti na Trgu Republike Hrvatske koji se u nimalo reprezentativnom stanju nalazi još od proljeća. Nije ni prije izgledao puno bolje, ali nakon hladne zime plato oko HNK bio je gotovo potpuno uništen, o čemu je Večernji list pisao u ožujku.

Pokrenuta inicijativa

Upravo je taj tekst potaknuo predsjednika vijeća gradske četvrti Donji grad Petra Paradžika da reagira pa su se zadnjih dana ispred kazališta mogli vidjeti radnici kako “peglaju nogostup”. Na dio koji je razrovan stavljali su novi asfalt te ga ravnali.

– Sve do tada ni Mjesni odbor Mimara, pod koji trg spada, ni građani nisu dali zahtjev za uređenje, no nakon što sam se uvjerio u kako je lošem stanju Trg Republike Hrvatske, tražio sam da moj ured odmah podnese prijavu nadležnim službama u Gradu i drago mi je da su sada reagirali – objasnio je Petar Paradžik te dodao kako je svjestan da je ovo samo ušminkavanje te da je potrebna puno opsežnija i temeljita rekonstrukcija. No tu je problem što dio tog trga pripada državi, a dio Gradu.

– Moramo napraviti detaljan uvid koji dio pripada kome i onda ćemo za gradski dio osigurati novac u proračunu, a što se tiče državnog dijela, apelirat ćemo na nadležno Ministarstvo da ga obnovi. To mora biti koordinirana “akcija“ i nadam se da ćemo se svi uspjeti složiti na dobrobit jednog od naših najljepših trgova – rekao je Paradžik.

Sramota je...

Na problem oronulosti, ali i lošeg prostornog uređenja Trga Republike Hrvatske već je upozorila i platforma 1postozagrad koja je na društvenim mrežama pokrenula inicijativu njegova uređenja. A osim što smatraju da je trg nedopustivo zapušten, misle i da sadašnja regulacija prometa više nije primjerena te da treba ukloniti “parkirališnu ulicu” sa zapadne strane trga.

Da se Trg Republike Hrvatske što prije treba obnoviti, smatraju i građani koji su revoltirani činjenicom da su se političari tamo naslikavali dok se raspravljalo o tome kako će se trg zvati, a kada treba rješavati prave probleme, nitko nije na vidiku. Sramota je, kažu, da trg koji predstavlja Hrvatsku tako izgleda.

