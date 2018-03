Za loš posao nisu krivci izvođači, nego investitori koji plaćaju takve poslove

Šest su mjeseci živjeli uz radnike u svojoj ulici. Nestrpljivo su ih promatrali u iščekivanju novog izgleda ulice. Obnovu Šabanove na Črnomercu stanovnici su čekali cijelo desetljeće.

A onda, kad je gradonačelnik Milan Bandić konačno prometnicu i otvorio, shvatili su da se baš i nisu imali čemu veseliti. Baš svi poklopci šahtova upali su u asfalt, a ni površina ceste nije potpuno ravna pa su se stanovnici počeli šaliti da bi u ovakvom stanju njihova ulica bila idealna za skijašku skakaonicu. Izgleda da se pogodovalo pojedinim stanarima, za koje se spuštao rubnik kako bi mogli jednostavnije automobilima u dvorište. I tako je nastala čitava zbrka u kojoj su radnici optuženi za sfušane radove. Neobično je što i sam gradonačelnik nije vidio loše odrađen posao u Šabanovoj, no očito su shvatili da su pogriješili jer su već sljedeći dan dodatno betonirali kanalizacijske poklopce i popravljali što su fulali. Loši radovi kad su u pitanju prometnice i javne površine postali su očito češći nego dobro odrađen posao, no nije moguće da su svaki put za loš posao krivi građani koji ne slušaju struku. Loše je posao odrađen i na Trgu Ivana Kukuljevića u Španskom, koji je, i nakon što su cijelo prošlo ljeto trajali radovi na odvodnji, opet pun lokvi. U Kupinečkom Kraljevcu, primjerice, nedavno su gradili kanalizaciju, no kada je posao obavljen, prekopi u Kraljevečkoj i Grančarskoj cesti nisu asfaltirani. A kolike, tek, ulice još nisu ni došle na red, već se samo krpaju rupe dok se Zagrepčani njima voze uz svakodnevno drndanje ili obilaženje rupa. Po kojem se rasporedu uopće odlučuje koja će cesta ići u obnovu?

Odgovor se nameće sam po sebi, onako kako to obično ide – svatko gura svoje.

Dok se ne osmisli konkretan plan, evo jedne ideje kako odrediti prioritete – Beogradom ovih dana kruži kamion s posebnom kamerom koji utvrđuje stanje i debljinu asfalta, ali i infrastrukturu ispod kolnika. Možda bismo ga mogli posuditi.

