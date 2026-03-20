ZA VIKEND BILE ČITAVE

FOTO Ljuljačke na Medvednici nisu preživjele ni mjesec dana: 'Sustavno se uništava infrastruktura'

20.03.2026.
u 15:25

Neki su, pak, pisali kako ih više muči uništavanje šume.

Nove ljuljačke postavljene kod planinarskog doma Grafičar, nisu preživjele ni mjesec dana, javljaju iz Parka Prirode Medvednica dodajući kako se nastavlja sustavno uništavanje infrastrukture. "Baš smo bili za vikend, još su bile čitave....šteta.", "Baš žalosno", "Što kaže policija", neki su od komentara ispod objave. 

Neki su, pak, pisali kako ih više muči uništavanje šume. Podsjetimo, i mi smo o tome izvijestli nakon što je na naš redakcijski e-mail nedavno došla poruka sličnog sadržaja. “Molimo vas da istražite zašto Hrvatske šume svakodnevno sijeku zdrava stabla na Medvednici. Nekoliko bregova lijevo i desno od tornja već je potpuno ogoljeno, a pošumljavanja nema”, napisala je tada zabrinuta Zagrepčanka Đurđica upozoravajući i na, kako je navela, zapuštene dijelove park-šume. Slične primjedbe nalazile su se i na društvenim mrežama, gdje planinari i ljubitelji prirode izražavaju zabrinutost zbog radova u šumi. Jedan od njih opisao je kako je primijetio sječu na stazi od Medvedgrada prema planinarskom domu Grafičar, jednoj od popularnijih planinarskih ruta na Medvednici. Naveo je da su nakon radova uz stazu ostali trupci i blato, a na pojedinim mjestima označena su i dodatna stabla za sječu.

Iz Hrvatskih šuma odbacili su tvrdnje o nekontroliranoj sječi i naglasili da se šumama na Medvednici gospodari planski i prema pravilima struke. – Šuma se obnavlja i njeguje sukladno stručnim postavkama te smjernicama Programa gospodarenja za pripadajuće gospodarske jedinice s Planom upravljanja područjem ekološke mreže – navode iz Hrvatskih šuma, dodajući da programe odobravaju Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, dok provedbu nadzire Državni inspektorat. Objašnjavaju i kako se stabla za sječu ne odabiru proizvoljno. – Odabir i obilježbu stabala za sječu obavljaju ovlašteni diplomirani inženjeri šumarstva, prema zakonskim i stručnim kriterijima te zdravstvenom stanju – stoji u odgovoru.
Da, baš idu ljudi s kutijom za alat na Sljeme uništavati stvari pa su zato baš udarili na najtvrđe metalne dijelove, inače je poznato da ljudi baš krenu uništavati metal, a ne neke manje tvrde dijelove poput drveta ili užeta.. Rađe pogledajte tko Vam je i što i od kakvog metala napravio, na slikama su samo metalni dijelovi stradali.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

