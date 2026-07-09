Oporba oštro o realizaciji zagrebačkog proračuna. 'Svake godine gledamo iste animacije. Do kad?'

Prva točka na rasporedu današnje Gradske skupštine izvješće je o izvršenju gradskog proračuna za 2025. godinu. Pročelnica Gradskog ureda za financije i javnu nabavu Natalija Octenjak iznijela je da je na ZET lani utrošeno 155 milijuna eura, a na Čistoću još 46 milijuna. Nakon rebalansa proračun je bio težak 3,9 milijardi eura, od čega je 345 milijuna izdvojeno za kapitalna ulaganja.

Izvješće je oporba oštro kritizirala. – Zagrepčani ne dobivaju danas manje gužve, ni bolji javni prijevoz, ni uređenije prometnice, niti učinkovitiji odvoz otpada. Najavljujete veliki investicijski ciklus. Pa kad će se završiti? Svake godine gledamo iste animacije, iste makete, ista obećanja – rekao je HDZ-ov Mislav Herman. Kritična je bila i Dina Dogan iz kluba zastupnica Zagrepčanke. – Prvo imamo slom kapitalnih investicija. Realizacija je katastrofalnih 59 posto, što znači da je 40 posto onog što je obećano ostalo mrtvo slovo na papiru. Grad živi u minusu – rekla je Dogan tijekom izjava klubova zastupnika.

Složila se i Milka Rimac Bilušić (Drito) – Prihodi od poreza od 2021. do 2025. godine narasli su sa 750 milijuna eura na 1,41 milijardu eura. Samo prošle godine Grad je imao više poreznog novca nego 2020. godine. I što od toga imamo? Ni stadione ni bazene, nego godinu koja je završila s manjkom od 51,6 milijuna eura.

Izvješće je pozitivno ocijenio klub SDP-a. – Kad govorimo o kapitalnim projektima za društvene djelatnosti, odnosno vrtiće, zdravstvene ustanove, sportske objekte, oni su realizirani u iznosu od 181 milijun od planiranih 252. Ima mjesta za napredak, ali 181 milijun eura ulaganja je rezultat na koji možemo biti ponosni – rekao je predsjednik Skupštine Matej Mišić.

Na dnevnom redu je, spomenimo, i izvješće o poslovanju ZET-a, Zagrebačkog holdinga i još nekoliko gradskih ustanova i tvrtki, izvješće o stanju imovine za 2025. godinu, ali i nekoliko novina. Uvrštena je bila Odluke o zaštiti građevina od grafita, kojom se Grad obvezuje platiti i ponovno čišćenje grafitima oštećenih pročelja stambenih zgrada, a posebnim odlukama tražilo se, među ostalim, ukidanje imena Plinarskog naselja, Ulice Stara Peščenica V. Te Mogorićke ulice.