Tomaševića pitali što ako Milanović ipak ode na parlamentarne izbore: 'Nećete nas posvađati'

Predsjednik Republike Zoran Milanović tijekom obraćanja novinarima na NATO-ovu summitu u Ankari komentirao je i nagađanja o mogućem izlasku na buduće parlamentarne izbore, poručivši kako o tome ne razmišlja te da namjerava do kraja odraditi predsjednički mandat. Gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića danas su pitali što će učiniti i kako će funkcionirati suradnja SDP–a i Možemo ako se predsjednik ipak uključi u izbore.

– Mi se ne bavimo takvim stvarima. Mi se bavimo time da na sljedeće izbore izađemo u koaliciji s SDP–om. Spinovi o tome hoće li biti kandidat za premijera, to se sve radi tako da nas posvađa i da ne dođe do te koalicije, ali to će se dogoditi. Sve te medijske spekulacije, spinovi, neće to ništa postići – odgovorio je.

– Moj komentar je da je to nemoguće, izbori će biti najkasnije za dvije godine, to je debelo u mom mandatu, tri i pol godine, imam još godinu i pol dana mandata. Godine 2024. bio sam na završetku mandata i namjeravao učiniti nešto potpuno zakonito, ali organizirano zločinačko bratstvo to je spriječilo, takozvani ustavni suci, to je dokle sam mogao. To ne mislim ponavljati, nakon toga sam se kandidirao za predsjednika Republike, građani su mi dali podršku prilično uvjerljivo i nemam pravo odstupiti što god mislio o Plenkoviću i njegovoj genijalnoj vlasti. Moram dočekati mandat na nogama do kraja, a ovaj posao će morati radi netko drugi, bez mene – rekao je pak Milanović danas za N1. Time je odbacio mogućnost kandidature na parlamentarnim izborima prije isteka predsjedničkog mandata te poručio da će dužnost predsjednika Republike obnašati do završetka mandata.