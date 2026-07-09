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KOMENTIRAO NAGAĐANJA

Tomaševića pitali što ako Milanović ipak ode na parlamentarne izbore: 'Nećete nas posvađati'

Svečana akademija povodom obilježavanja 80. obljetnice Dana pobjede nad fašizmom i Dana oslobođenja Zagreba
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
09.07.2026.
u 13:47

Mi se ne bavimo takvim stvarima. Mi se bavimo time da na sljedeće izbore izađemo u koaliciji s SDP–om, kazao je zagrebački gradonačelnik

Predsjednik Republike Zoran Milanović tijekom obraćanja novinarima na NATO-ovu summitu u Ankari komentirao je i nagađanja o mogućem izlasku na buduće parlamentarne izbore, poručivši kako o tome ne razmišlja te da namjerava do kraja odraditi predsjednički mandat. Gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića danas su pitali što će učiniti i kako će funkcionirati  suradnja SDP–a i Možemo ako se predsjednik ipak uključi u izbore. 

– Mi se ne bavimo takvim stvarima. Mi se bavimo time da na sljedeće izbore izađemo u koaliciji s SDP–om. Spinovi o tome hoće li biti kandidat za premijera, to se sve radi tako da nas posvađa i da ne dođe do te koalicije, ali to će se dogoditi. Sve te medijske spekulacije, spinovi, neće to ništa postići – odgovorio je. 

– Moj komentar je da je to nemoguće, izbori će biti najkasnije za dvije godine, to je debelo u mom mandatu, tri i pol godine, imam još godinu i pol dana mandata. Godine 2024. bio sam na završetku mandata i namjeravao učiniti nešto potpuno zakonito, ali organizirano zločinačko bratstvo to je spriječilo, takozvani ustavni suci, to je dokle sam mogao. To ne mislim ponavljati, nakon toga sam se kandidirao za predsjednika Republike, građani su mi dali podršku prilično uvjerljivo i nemam pravo odstupiti što god mislio o Plenkoviću i njegovoj genijalnoj vlasti. Moram dočekati mandat na nogama do kraja, a ovaj posao će morati radi netko drugi, bez mene – rekao je pak Milanović danas za N1. Time je odbacio mogućnost kandidature na parlamentarnim izborima prije isteka predsjedničkog mandata te poručio da će dužnost predsjednika Republike obnašati do završetka mandata.

Sudski vještak o zatvaranju zagrebačkih gradilišta: 'U 26 godina ovo nisam doživio'
Svečana akademija povodom obilježavanja 80. obljetnice Dana pobjede nad fašizmom i Dana oslobođenja Zagreba
1/5
Ključne riječi
Zoran Milanović Tomislav Tomašević

Komentara 5

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OK
okvardz1949
14:17 09.07.2026.

Odlična fotografija uz naslov, samo nedostaje Pajdaš Dončić, četvrti jahač Apokalipse

EJ
ejStef
14:08 09.07.2026.

Tomašević se drži one proleteri svih zemalja ujedinite se. A vidimo da nakon krijesova i AF demonstracija i dalje koristi partizanske metode, pa tako indoktrinira djecu od vrtićke i školske dobi. Ko nekad Tito. Sada i predstave rade za njega, valjda kroz predstave dolazi do roditelja i njihovih glasova... Isto tako su partizani slali djecu na bunkere (Boško Buha i ekipa)...

ZO
Zorica48
14:01 09.07.2026.

Nazalost jedino Milanovic moze srusiti Plenkovica.

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