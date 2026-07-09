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ZAJEDNIČKA POTPORA

Pomogli im obraniti njihov park, sad Savica staje uz Borovje! Zajedno protiv gradskih 600 stanova, evo kako

Zagreb: Javno izlaganje Urbanističkog plana uređenja Borovje jug
Neva Zganec/PIXSELL
Autor
Ana Vrbanek
09.07.2026.
u 17:00

Stanovnici Savice, tako, pozivaju svoje stanovnike da podrže susjede s Borovja i pridruže potpisivanju službenih prigovora na prijedlog Plana urbanističkog uređenja.

Stanovnici Borovja ne slažu se s idejom da Grad Zagreb na livadi od sedam hektara podigne "kvart u kvartu" s 11 zgrada za minimalno 1.700 stanovnika. Javno izlaganje održalo se u srijedu poslijepodne u Osnovnoj školi Borovje, a stanovnici su na klupici preko ceste prikupljali potpise protiv ovog urbanističkog zahvata u kvartu.

Susjedi sa Savice čuli su ovu vijest i sada pozivaju stanovnike da svojim susjedima s Borovja pokažu solidarnost, baš kako su oni 2016. godine. Lokalna župa Blaženoga Alojzija Stepinca tada je zatražila lokacijsku dozvolu za izgradnju crkve i župnog dvora u središnjem kvartovskom parku. Stanovnici su se dugi niz godina protivili gubitku javne zelene površine, a među njima bio je i gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegove stranačke kolege.

Kako bi iskazali protest betoniziranju jedinog zelenog prostora, u parku Trnjanska Savica tada se okupilo oko tri tisuće građana Savice, ali i drugih dijelova grada. Prosvijednici su bili složni da crkvi nije mjesto u parku u kojem se okupljaju stanovnici iz cijelog naselja. Smatrali su da crkvu treba graditi nešto južnije, između ulice Prisavlje i Save. Osim toga, gradskom poglavarstvu bila je uručena i peticija s potpisima građana protiv gradnje iste. Protiv izgradnje crkve u javnom uređenom parku tada se izjasnila i struka, odnosno Društvo arhitekata Zagreba koji su nakon višegodišnjih stručnih istraživanja tog područja utvrdili da naselje ima manjak adekvatnog javnog prostora. Crkva je tada ipak, zbog otpora, odustala od plana gradnje objekta. 

Jednom su branili svoj park, sada staju uz Borovje. Stanovnici Savice, tako, pozivaju svoje stanovnike da podrže susjede s Borovja i pridruže potpisivanju službenih prigovora na prijedlog Plana urbanističkog uređenja. "Pridružite nam se 9.,10. i 11. srpnja od 19 do 20 sati ispred Doma zdravlja Borovje. Dobrodošli ste!", napisali su u kvartovskoj grupi na društvenim mrežama. 

Riječ je, podsjetimo, o projektu koji je zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet najavio prošlog proljeća, a u tijeku je javna rasprava o Urbanističkom planu uređenja Borovje – zona jug, strateškom dokumentu koji detaljizira kako će se urediti budući mali kvart u zelenoj zoni omeđenoj ulicama I. gardijske brigade "Tigrovi", Bože i Nikole Bionde te Letovanićkom. U planu je 11 novih stambenih zgrada, javni park, više dječjih igrališta i šetnica te sportski teren, a cijeli projekt temelji se na anketnom urbanističko-arhitektonskom natječaju provedenom prije točno 20 godina.

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Zagreb: Javno izlaganje Urbanističkog plana uređenja Borovje jug
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Ključne riječi
Borovje Savica Zagreb

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