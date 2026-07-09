Policija objavila detalje drame u Donjem Dragonošcu: Prijetio da će ubiti policajce pa zapucao...

Muškarac koji je početkom tjedna tijekom policijske intervencije u Donjem Dragonošcu prijetio da će ubiti policajce te prema njima ispalio više hitaca iz poluautomatske puške, završio je u istražnom pritvoru. Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 64-godišnjakom te ga sumnjiči za dva kaznena djela prisile prema službenoj osobi i dva kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Prema policijskom izvješću, incident se dogodio 7. srpnja u obiteljskoj kući na području Donjeg Dragonošca. Dolaskom policijskih službenika na intervenciju osumnjičeni im je ozbiljno zaprijetio da će ih usmrtiti pucanjem iz vatrenog oružja kako bi ih spriječio u obavljanju službene radnje. Nakon što je na mjesto događaja stigao tim Jedinice specijalne i interventne policije PU zagrebačke, 64-godišnjak je nastavio s prijetnjama te je u nekoliko navrata ispalio hice iz poluautomatske puške, pri čemu je, navodi policija, doveo u opasnost živote i tijela policijskih službenika.

Po uhićenju policija mu je oduzela poluautomatsku pušku s trombonskim nastavkom u čijem su spremniku bila tri metka. Pretragom kuće, provedenom na temelju sudskog naloga, pronađen je i 291 komad puščanog streljiva kalibra 7,9 milimetara. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni oružje i streljivo nabavio i posjedovao neovlašteno, odnosno protivno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 64-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.