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evo što su mu pronašli u kući

Policija objavila detalje drame u Donjem Dragonošcu: Prijetio da će ubiti policajce pa zapucao...

U mjestu Donji Dragonožec muškarac se zatvorio u kuću s puškom
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
09.07.2026.
u 14:18

Zagrebačka policija objavila je nove detalje oružanog incidenta koji se u utorak dogodio u Donjem Dragonošcu, gdje je 64-godišnjak tijekom policijske intervencije prijetio policajcima smrću, a potom iz poluautomatske puške ispalio više hitaca. Nakon uhićenja u njegovoj su kući pronađeni ilegalno oružje i gotovo 300 komada puščanog streljiva, a protiv njega je podnesena kaznena prijava.

Muškarac koji je početkom tjedna tijekom policijske intervencije u Donjem Dragonošcu prijetio da će ubiti policajce te prema njima ispalio više hitaca iz poluautomatske puške, završio je u istražnom pritvoru. Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 64-godišnjakom te ga sumnjiči za dva kaznena djela prisile prema službenoj osobi i dva kaznena djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Prema policijskom izvješću, incident se dogodio 7. srpnja u obiteljskoj kući na području Donjeg Dragonošca. Dolaskom policijskih službenika na intervenciju osumnjičeni im je ozbiljno zaprijetio da će ih usmrtiti pucanjem iz vatrenog oružja kako bi ih spriječio u obavljanju službene radnje. Nakon što je na mjesto događaja stigao tim Jedinice specijalne i interventne policije PU zagrebačke, 64-godišnjak je nastavio s prijetnjama te je u nekoliko navrata ispalio hice iz poluautomatske puške, pri čemu je, navodi policija, doveo u opasnost živote i tijela policijskih službenika.

Po uhićenju policija mu je oduzela poluautomatsku pušku s trombonskim nastavkom u čijem su spremniku bila tri metka. Pretragom kuće, provedenom na temelju sudskog naloga, pronađen je i 291 komad puščanog streljiva kalibra 7,9 milimetara. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni oružje i streljivo nabavio i posjedovao neovlašteno, odnosno protivno Zakonu o nabavi i posjedovanju oružja građana. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 64-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
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U mjestu Donji Dragonožec muškarac se zatvorio u kuću s puškom
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