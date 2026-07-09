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RADOVI STOJE

Jedno je gradilište nakon inspekcije ponovno otvoreno, Tomašević otkrio što je s preostala dva

Zagreb: Gradilište u Savskoj i dalje zatvoreno
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Autor
Hana Ivković Šimičić
09.07.2026.
u 13:30

Nama je bitno da izvođači radova poštuju ono što su zahtjevi inspektorata, komentirao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević

Državni inspektorat zatvorio je gradilišta na križanju Savske i Vukovarske, u Zvonimirovoj ulici te u Vukovarskoj, a razlog su manji propusti u osiguravanju lokacije. Gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je komentirao aktualnu situaciju na terenu. 

– Što se tiče gradilišta, ono što je nama bitno jest da izvođači radova poštuju ono što su zahtjevi inspektorata. Danas je otvoreno gradilište u Zvonimirovoj, tamo su tražili da se ogradi cijelo gradilište, u potezu od dva i pol kilometra. To je napravljeno u roku od 24 sata. Očekujemo se da se usklade i drugi izvođači kad je riječ o drugim gradilištima – kazao je, dodajući kako ne želi komentirati rad inspektorata. – Mene zanima da se nastave radovi i dovrše u roku – rekao je.

Nepravilnosti se odnose, podsjetimo, na povrede odredbi Zakona o gradnji, kojima je propisano da gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište. Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, donesena je mjera obustave građenja postavljanjem službenog znaka i trake na gradilištu. Na ostale okolnosti koje se odnose na građenje, inspekcijski postupak je u tijeku – rekli su nam iz DIRH-a.

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Zagreb: Gradilište u Savskoj i dalje zatvoreno
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Iz Grada Zagreba, komentirajući zatvaranje gradilišta na križanju Savske i Vukovarske rekli su da je riječ o određenim manjim neusklađenostima. – Prema informacijama s kojima u ovom trenutku raspolažemo tijekom današnjeg dana inspekcija je od privatnih tvrtki koje izvode i nadziru radove, i koje su odgovorne za provedbu svih važećih propisa za vrijeme izvođenja radova, zatražila postavljanje dodatne pomične ograde za zaštitu rova, čije je postavljanje u tijeku, te ploču s podacima o gradilištu, koja će se također postaviti uskoro, nakon čega očekujemo da će gradilište ponovno biti otvoreno – rekli su ranije iz Grada dodajući kako će u slučaju eventualnih dodatnih zahtjeva, odmah po zaprimanju pisanog rješenja inspekcije ViO, kao investitor, od tvrtki izvođača radova i nadzora radova zatražiti promptno postupanje prema navedenom rješenju.

Ključne riječi
Tomislav Tomašević Zagreb gradilište

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