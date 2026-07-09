Tomašević komentirao slučaj pročelnice koja je koristila tuđe osobne podatke u privatne svhe: 'Ovo je zapravo ključno'

Kako piše tjednik Nacional, bivša gradska službenica Klaudija Matuč prijavila je krajem rujna 2025. godine pročelnicu Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu Veru Marelju zbog povrede službene dužnosti i zlouporabe položaja. Pročelnica je, pak, iz dosjea i arhiva pribavila osobne podatke Klaudije Matuč te ih iskoristila u privatnom sudskom postupku protiv tužbe za klevetu.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je taj slučaj komentirao. – Niste rekli jesu li to informacije koje se mogu dobiti po pravu na pristup informacija? To nisu osjetljive informacije kojima mogu pristupiti samo određeni ljudi. Druga stvar koja je iznesena u tom članku, što je ključno, jest što se tvrdi da je nezakonito prebačeno ocjenjivanje zamjenika sa gradonačelnika sa pročelnika. To nije točno. To se dogodilo 2024. i mi možemo pokazati upute inspekcije koje su bile takve da je pročelnik sam ocjenjivao. To je netočno i to je suština stvari. Ono što je ključna stvar je što je ta bivša zamjenica bila imenovana za vrijeme bivšeg gradonačelnika Bandića, tužila za klevetu svoju pročelnicu zbog ocjene. To je ključno. – odgovorio je.