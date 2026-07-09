Tomašević komentirao slučaj pročelnice koja je koristila tuđe osobne podatke u privatne svhe: 'Ovo je zapravo ključno'

Kako piše tjednik Nacional, bivša gradska službenica Klaudija Matuč prijavila je krajem rujna 2025. godine pročelnicu Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu Veru Marelju zbog povrede službene dužnosti i zlouporabe položaja. Pročelnica je, pak, iz dosjea i arhiva pribavila osobne podatke Klaudije Matuč te ih iskoristila u privatnom sudskom postupku protiv tužbe za klevetu.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je taj slučaj komentirao. – Niste rekli jesu li to informacije koje se mogu dobiti po pravu na pristup informacija? To nisu osjetljive informacije kojima mogu pristupiti samo određeni ljudi. Druga stvar koja je iznesena u tom članku, što je ključno, jest što se tvrdi da je nezakonito prebačeno ocjenjivanje zamjenika sa gradonačelnika sa pročelnika. To nije točno. To se dogodilo 2024. i mi možemo pokazati upute inspekcije koje su bile takve da je pročelnik sam ocjenjivao. To je netočno i to je suština stvari. Ono što je ključna stvar je što je ta bivša zamjenica bila imenovana za vrijeme bivšeg gradonačelnika Bandića, tužila za klevetu svoju pročelnicu zbog ocjene. To je ključno. – odgovorio je.Tramvaji stoje u centru Zagreba! Oštećen je pantograf
Koliko je objavljeno, AZOP kao nadležno tijelo je utvrdio da su se podaci protupravno koristili, ali senfa se to ne tiče, samo partija smije odlučivati koji zakoni se na njih imaju primjenjivati, a koji ne, on kao propali student prava zna najbolje.