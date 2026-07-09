Mladost propada, Grad objasnio zašto se još nije obnovio: 'Postoji užasno komplicirana zapreka'

Vanjski bazeni Sportskog parka Mladost privremeno su zatvoreni nakon što je u vodi utvrđena prisutnost bakterije legionele. To se događa nažalost, gotovo periodično na bazenima, komentirao je slučaj danas gradonačelnik Tomislav Tomašević. – Ispraznili su i očistili bazen, sada moraju čekati da dobiju rezultate ispitivanja vode. Dok ne nađe novi nalaz, koji vjerujem da će biti dobar, vanjski bazen je zatvoren – rekao je.

Priznao je i da je obnova kompleksa koji već dugo propada u planu, ali da postoje zapreke. – Na tome radimo ali jedna bitna stvar je užasno komplicirana, a to je rješavanje imovinsko–pravnih odnosa. Mi nismo čisti vlasnik Mladosti. Postoji spor između Grada i države oko vlasništva, to je jedan od najvećih imovinsko–pravnih sporova koje imamo. Na tragu smo dogovora koji mora izglasati Gradska skupštine i nakon toga možemo u rekonstrukciju – objasnio je.

U sklopu redovitog programa praćenja kvalitete bazenske vode, koju provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, na malom bazenu i dječjem praćakalištu Sportskog parka Mladost utvrđena je prisutnost bakterije Legionella, javili su, podsjetimo, jučer u ustanovi Upravljanje sportskim objektima.

Na velikom bazenu, pak, utvrđena je pojačana razina trihalometana. Zbog tog razloga, iz predostrožnosti su zatvoreni vanjski bazeni. – Poduzeli smo sve mjere sukladno Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta i o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda. Nakon provedbe svih propisanih postupaka, voda će biti ponovno uzorkovana i poslana na analizu, a bazeni će biti otvoreni čim novo uzorkovanje vode potvrdi da je kakvoća vode u dobrom stanju. Aktivnosti iz Programa javnih potreba su prebačene na unutarnji bazen i svi se programi odvijaju neometano i po rasporedu. Svi ostali gradski bazeni pod upravljanjem USO su otvoreni te je voda zdravstveno ispravna – poručuju u Ustanovi.