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U BAZENU NAŠLI LEGIONELU

Mladost propada, Grad objasnio zašto se još nije obnovio: 'Postoji užasno komplicirana zapreka'

Zagreb: Građani pronašli osvježenje na bazenima Mladost na Savi
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
09.07.2026.
u 14:02

Mi nismo čisti vlasnik Mladosti. Postoji spor između Grada i države oko vlasništva, to je jedan od najvećih imovinsko–pravnih sporova koje imamo, objasnio je gradonačelnik

Vanjski bazeni Sportskog parka Mladost privremeno su zatvoreni nakon što je u vodi utvrđena prisutnost bakterije legionele. To se događa nažalost, gotovo periodično na bazenima, komentirao je slučaj danas gradonačelnik Tomislav Tomašević. – Ispraznili su i očistili bazen, sada moraju čekati da dobiju rezultate ispitivanja vode. Dok ne nađe novi nalaz, koji vjerujem da će biti dobar, vanjski bazen je zatvoren – rekao je. 

Priznao je i da je obnova kompleksa koji već dugo propada u planu, ali da postoje zapreke. – Na tome radimo ali jedna bitna stvar je užasno komplicirana, a to je rješavanje imovinsko–pravnih odnosa. Mi nismo čisti vlasnik Mladosti. Postoji spor između Grada i države oko vlasništva, to je jedan od najvećih imovinsko–pravnih sporova koje imamo. Na tragu smo dogovora koji mora izglasati Gradska skupštine i nakon toga možemo u rekonstrukciju – objasnio je. 

U sklopu redovitog programa praćenja kvalitete bazenske vode, koju provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, na malom bazenu i dječjem praćakalištu Sportskog parka Mladost utvrđena je prisutnost bakterije Legionella, javili su, podsjetimo, jučer u ustanovi Upravljanje sportskim objektima. 

Na velikom bazenu, pak, utvrđena je pojačana razina trihalometana. Zbog tog razloga, iz predostrožnosti su zatvoreni vanjski bazeni. –  Poduzeli smo sve mjere sukladno Pravilniku o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta i o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda. Nakon provedbe svih propisanih postupaka, voda će biti ponovno uzorkovana i poslana na analizu, a bazeni će biti  otvoreni čim novo uzorkovanje vode potvrdi da je kakvoća vode u dobrom stanju. Aktivnosti iz Programa javnih potreba su prebačene na unutarnji bazen i svi se programi odvijaju  neometano i po rasporedu. Svi ostali gradski bazeni pod upravljanjem USO su otvoreni te je voda zdravstveno ispravna – poručuju u Ustanovi. 

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