Možemo prozvao HDZ: 'Mjesecima su plašili Zagrepčane, a sad šute o kolonama...'

Obnova nadvožnjaka na križanju Zagrebačke avenije i Ulice Ljudevita Posavskog u punom je jeku, iz sesvetskog Možemo ponovno su prozvali HDZ zbog, kako tvrde, dvostrukih kriterija kada je riječ o prometnim problemima u istočnom dijelu Zagreba. Ističu da su se mjesecima upozoravalo na prometni kolaps zbog gradskih radova, no on se, smatraju, nije dogodio.

S druge strane, navode kako građani svakodnevno trpe višeminutna čekanja na željezničkim prijelazima zbog radova na infrastrukturi kojom upravlja država, odnosno HŽ Infrastruktura i resorno ministarstvo. Iz Možemo tvrde da se upravo zbog toga stvaraju duge kolone, kasni javni prijevoz i gubi dragocjeno vrijeme. Pozivaju se pritom na odgovor HŽ Infrastrukture prema kojem su tijekom radova prijelazi zatvoreni više od pet minuta prije prolaska vlaka, a ponovno se otvaraju tek nakon što djelatnik osobno provjeri da je vlak prošao, iako može biti udaljen više od 400 metara.

– Pitanje je vrlo jednostavno: zašto su problemi u nadležnosti Grada Zagreba bili razlog za svakodnevne političke napade, dok se višegodišnji problemi na željeznici, koja je u nadležnosti države i HDZ-a, pokušavaju prikazati kao nešto sasvim normalno? Građani Sesveta zaslužuju jednaka mjerila – poručili su iz Možemo Sesvete. Dodaju kako je vrijeme da se, umjesto političkog prebacivanja odgovornosti, počnu rješavati problemi koji građanima svakodnevno otežavaju promet i život u Sesvetama.