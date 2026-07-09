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'dvostruki kriteriji'

Možemo prozvao HDZ: 'Mjesecima su plašili Zagrepčane, a sad šute o kolonama...'

Zagreb: Počeli radovi na nadvožnjaku, promet u Zagrebačkoj za sada bez problema
Patrik Macek/PIXSELL
Autori: Gabrijela Krešić, Večernji.hr
09.07.2026.
u 14:50

Dok u Sesvetama traju radovi na obnovi nadvožnjaka na križanju Zagrebačke avenije i Ulice Ljudevita Posavskog, iz Možemo Sesvete ponovno su prozvali HDZ zbog, kako tvrde, dvostrukih kriterija. Tvrde da su se gradski radovi mjesecima koristili za političke napade, dok se svakodnevne gužve na željezničkim prijelazima, za koje je nadležna država, danas pokušavaju prikazati kao uobičajena pojava.

Obnova nadvožnjaka na križanju Zagrebačke avenije i Ulice Ljudevita Posavskog u punom je jeku, iz sesvetskog Možemo ponovno su prozvali HDZ zbog, kako tvrde, dvostrukih kriterija kada je riječ o prometnim problemima u istočnom dijelu Zagreba. Ističu da su se mjesecima upozoravalo na prometni kolaps zbog gradskih radova, no on se, smatraju, nije dogodio.

S druge strane, navode kako građani svakodnevno trpe višeminutna čekanja na željezničkim prijelazima zbog radova na infrastrukturi kojom upravlja država, odnosno HŽ Infrastruktura i resorno ministarstvo. Iz Možemo tvrde da se upravo zbog toga stvaraju duge kolone, kasni javni prijevoz i gubi dragocjeno vrijeme. Pozivaju se pritom na odgovor HŽ Infrastrukture prema kojem su tijekom radova prijelazi zatvoreni više od pet minuta prije prolaska vlaka, a ponovno se otvaraju tek nakon što djelatnik osobno provjeri da je vlak prošao, iako može biti udaljen više od 400 metara.

– Pitanje je vrlo jednostavno: zašto su problemi u nadležnosti Grada Zagreba bili razlog za svakodnevne političke napade, dok se višegodišnji problemi na željeznici, koja je u nadležnosti države i HDZ-a, pokušavaju prikazati kao nešto sasvim normalno? Građani Sesveta zaslužuju jednaka mjerila – poručili su iz Možemo Sesvete. Dodaju kako je vrijeme da se, umjesto političkog prebacivanja odgovornosti, počnu rješavati problemi koji građanima svakodnevno otežavaju promet i život u Sesvetama.
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Zagreb: Počeli radovi na nadvožnjaku, promet u Zagrebačkoj za sada bez problema
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Zagreb

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