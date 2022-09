Opet radovi na Tuškancu, sutra se ulica zatvara za promet, evo obilaznog pravca

Za potrebe izvođenja radova sanacije prijekopa, ulica Tuškanac na dijelu od kućnog broja 84 do Jurjevske ulice, od ponedjeljka 19. rujna 2022. od 04,00 sata do četvrtka 22. rujna 2022. do 04,00 sata, bit će zatvorena za sav promet.

Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova bit će:

Tuškanac – V. Nazora – Britanski trg – Pantovčak – Gornje Prekrižje – Tuškanac, i obratno.

Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.

“Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za strpljenje i razumijevanje”, poručili su iz Grada.