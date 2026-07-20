VIDEO 'Nađemo se kod Vjesnika!': Nebodera nema, pitali smo Zagrepčane treba li 'nestati' i ime tramvajske stanice

Ondje gdje se desetljećima uzdizao Vjesnikov neboder ostali su tek posljednji tragovi kompleksa koji je obilježio grad i hrvatsko novinarstvo. Dok bageri privode kraju posao, otvorilo se pitanje treba li sa zgradom u povijest otići i naziv obližnje ZET-ove tramvajske stanice ili bi ime Vjesnik trebalo ostati kao uspomena na jednu zagrebačku epohu. Na mjestu gdje je nekoć stajao Vjesnikov neboder pitali smo prolaznike treba li tramvajska stanica i dalje nositi njegovo ime. Oni s kojima smo razgovarali smatraju da naziv stanice ne bi trebalo mijenjati. Kažu da je Vjesnik odavno prerastao samu zgradu te da je postao dio identiteta grada, orijentir po kojem su se nalazile generacije Zagrepčana i podsjetnik na vrijeme kada je iz Savske izlazio jedan od najutjecajnijih hrvatskih dnevnih listova.

‘Nađemo se kod Vjesnika!’: Nebodera nema, pitali smo Zagrepčane treba li nestati i ime tramvajske stanice Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Ime Vjesnik treba ostati. Iako zgrada nije bila zaštićena kao kulturno dobro, bila je važan dio identiteta Zagreba, osobito za nas koji smo ovdje živjeli. Kao što se nekad govorilo "nađemo se na špici", tako se često dogovaralo i "nađemo se kod Vjesnika" – rekao nam je Božidar. Slično razmišlja i Alen, koji smatra da naziv odavno nadilazi samu zgradu. – Mislim da bi tramvajska stanica trebala zadržati naziv Vjesnik. Vjesnik je na tom mjestu još od 1972. godine i taj je naziv desetljećima dio Zagreba. Iako zgrade više nema, bilo bi lijepo da ime ostane kao podsjetnik na ono što je nekad bilo i da se tako sačuva dio gradske tradicije i identiteta – kaže Alen te dodaje kako nije razmišljao o tome kako bi se stanica mogla zvati ako bi se naziv mijenjao.

Da ime stanice ima vrijednost koja nadilazi sad već srušenu zgradu smatra i Mirko. – To je ime koje je obilježilo ovaj dio grada i šteta bi bilo da nestane. Danas je sve na internetu pa je tiskani Vjesnik otišao u povijest, ali upravo zato mislim da bi naziv stanice trebao ostati kao podsjetnik na ono što je nekad bilo. Možda će se upravo zbog toga mlađe generacije zainteresirati i poželjeti doznati zašto se stanica tako zove. Žao mi je kad danas prolazim ovuda i vidim da Vjesnika više nema jer je ta zgrada bila važan dio Zagreba i iz nje su potekli brojni vrhunski novinari i urednici – govori.

I Jasna smatra da si upravo mlađe generacije razlog zbog kojega bi naziv trebao ostati. – Mladi danas više ni ne znaju kaj je Vjesnik, a ovi koji su rođeni prije nekoliko godina tek neće znati jer ga više nema. Upravo zato mislim da bi naziv stanice trebalo zadržati, da barem podsjeća na ono kaj je Vjesnik nekad značio Zagrebu – zaključila je. Rasprava o tome treba li tramvajska stanica zadržati naziv Vjesnik pokrenuta je prošloga tjedna, nakon što je Hrvatski zbor sportskih novinara (HZSN) uputio pismo gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću i ZET-u tražeći da ime ostane. Istaknuli su kako, unatoč činjenici da je Vjesnikov neboder srušen, naziv tramvajske stanice treba sačuvati kao simbol jedne epohe, hrvatskog novinarstva i svih ljudi koji su u toj zgradi desetljećima stvarali povijest grada i države.

FOTO/VIDEO Korak po korak: Pogledajte kako je nestao Vjesnik

– Svjedoci smo da ste nedavno mijenjali naziv tramvajske stanice u Jagićevoj ulici. Hrvatski zbor sportskih novinara zalaže se za to da tramvajska stanica u Savskoj ulici svakako zadrži ime Vjesnik. Mnogima je to ime važno, mnogima je i ta zgrada, koje više nema, značila nešto. Molimo zato odgovorne osobe u ZET-u i Gradu da nam ostave podsjetnik na jedno vrijeme koje je prošlo, ali nije nestalo u našim mislima – poručili su u pismu.

Prijedlog je u međuvremenu podržao i ogranak Možemo! za područje Trnja. Podsjetili su kako je Vijeće Gradske četvrti Trnje već predložilo da se autobusna stanica "Savska" preimenuje u "Vjesnik", dok bi nekoliko drugih autobusnih stajališta dobilo nazive prema obližnjim prepoznatljivim lokacijama. Prijedlog je nakon sjednice Vijeća 29. lipnja upućen Gradu Zagrebu i ZET-u na razmatranje. Hoće li ZET i Grad Zagreb prihvatiti prijedlog Hrvatskog zbora sportskih novinara, tek će se vidjeti. No, sudeći prema reakcijama građana, za mnoge Zagrepčane ime Vjesnik odavno je preraslo naziv jedne zgrade i postalo dio kolektivne memorije grada.