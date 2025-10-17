Naši Portali
RAVNATELJICA PODNIJELA OSTAVKU

Oglasio se i Tomašević, evo što kaže o uhićenjima i sumnjivoj obnovi zagrebačkog doma zdravlja

Zagreb: Gradonačelnik Tomašević otvorio novu Osnovnu školu Frana Galovića u Jakuševcu
Emica Elvedji/PIXSELL
Autori: Hana Ivković Šimičić, Gabrijela Krešić
17.10.2025.
u 13:35

Obilazio trgovinu, ali nije mogao zaobići pitanja o današnjoj aferi

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević danas je obišao trgovinu domaćih proizvoda Štacun “Zagorci” u Zagrebu, koja promiče lokalne proizvođače i kratke lance opskrbe, a pritom se osvrnuo i na aktualni slučaj uhićenja ravnateljice Doma zdravlja Zagreb – zapad zbog sumnji na nepravilnosti u obnovi objekta zagrebačkog doma zdravlja. 

"Ono što mogu reći jest da se izvidi provode već neko vrijeme i da smo mi kao gradska uprava dostavili još prije potrebnu dokumentaciju nadležnim istražnim tijelima, a i nastavit ćemo surađivati oko svega što treba. Nama je u cilju da krivci odgovaraju, ako se pokaže krivnja", kazao je Tomašević pa nastavio: "Što se tiče ravnateljice, zaposlena je u tom domu zdravlja od 2011. i prije tri godine potvrđena je za ravnateljicu. Ono što je novo jest da je predala ostavku jutros. Upravno vijeće održat će izvanrednu sjednicu u ponedjeljak i ići će na imenovanje vršitelja dužnosti kako bi dom zdravlja mogao funkcionirati."

Izvidi su tajni pa nije mogao iznijeti detaljnije informacije. "Kao što znate, postoji presumpcija nevinosti, ali ključno je da dom zdravlja funkcionira. Što se nas tiče, imamo nultu stopu tolerancije na korupciju. Što god će trebati nadležnim tijelima, surađivat ćemo."

Ravnateljica Jelena Rakić Matić izabrana je na javnom natječaju, naglasio je gradonačelnik, nije iz Možemo ili SDP-a. "Prošla vlast nije povlačila europski novac, znamo i zašto. Ako je netko radio nešto što nije smio s tim novcem, to je glupo. A mi ćemo i dalje tražiti da svi koji krše zakon i odgovaraju", kazao je.
Avatar future Gohan
future Gohan
13:50 17.10.2025.

Mužemo je največi Scam u povijest politike RH, ŽZ osim eu parlamenta bio je irelevantan, o ovima budu se knjige pisale...

