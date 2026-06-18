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IZGUBLJEN KUĆNI LJUBIMAC

Pogledajte tko se dva dana skrivao iza reklamnog panoa u Zagrebu! Traži vlasnika

Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec
Autor
Ana Vrbanek
18.06.2026.
u 10:20

– Svjestan da je životinjica gladna i žedna, a vjerojatno i u opasnosti od drugih životinja i automobilskog promena, naš kolega Dalibor požurio ju je preuzeti – kazali su.

Simpatični glodavac pronađen je kraj javne garaže u Jelkovcu, kazali su iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec. Zamorca je pronašao djelatnik garaže koji je zatim nazvao Infocentar za izgubljene i pronađene životinje te prijavio da se ondje, iza panela s reklamom, skriva već dva dana.

Kako su ispričali iz azila Dumovec, nakon dojave jedan od kolega požurio se preuzeti malog zamorca. – Svjestan da je životinjica gladna i žedna, a vjerojatno i u opasnosti od drugih životinja i automobilskog promena, naš kolega Dalibor požurio ju je preuzeti. Kad je stigao na prijavljenu adresu, vidio je da je zamorčić jako preplašen. Naviknut na život u kući ili stanu, ovaj otvoreni prostor ulio mu je strah u kosti – kazali su i dodali kako je kolegi Daliboru bilo jasno da neće odmah uspjeti namamiti zamorca.

– Zato je uzeo mrežu. Kvalitetno oruđe i vješta ruka u trenu su dali rezultat – istaknuli su. Životinjica je zatim smještena u transportni spremnik i odvežena u Zoološki vrt Grada Zagreba gdje će zamorac biti i pregledan. – Teško će se doznati je li zamorcu presudio odlazak njegovih ljudi na odmor ili nešto drugo. Ako ga vlasnik ne potraži, zamorčiću ćemo tražiti novi dom – napisali su iz Dumovca na svojim društvenim mrežama.

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Dumovec Zagreb

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