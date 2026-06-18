Opasan kvart ili 'skriveni dragulj' metropole? Zagrepčani otkrili kakva je Ferenščica za život

U tjedan dana dogodila su se dva incidenta u istoj ulici u zagrebačkom kvartu Ferenščica, istaknuo je jedan Zagrepčanin na društvenoj mreži, pa upitao tamošnje stanovnike kakav je Ferenščica kao kvart za život. "Iskreno pitanje za ljude koji žive tamo. Kako je navečer, normalno za šetati ili se nešto izbjegava? Zanima me što kažu ljudi koji su stvarno tamo, ne oni kaj prolaze autom", upitao je u objavi na Redditu.

Jedan je korisnik napisao kako je kvart nekoć glasio kao nesiguran, ali sada je jedan od onih mirnih. "Bilo je prije nekoliko godina onih koji bi se zaletavali i starijim ženama trgali lančiće s vrata, a vjerojatno je to bio jedan te isti. Sve u svemu mislim da se kvart sada dosta i pripitomio", kazao je. Svoj komentar dala je i jedna stanovnica kvarta koja je kazala kako na Ferenščici živi već 10 godina i nikad se nije osjećala nesigurno.

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"Prošla sam od Ferenščice, Borongaja do Vukomerca. Nikad se nisam osjećala nesigurno, ni kao žena ni po danu ni po noći, ali istina da neke ulice ne zalaziš i bude ti u redu. Generalno taj dio grada je 'skriveni dragulj' tako da mi je drago da dosta ljudi ima negativno mišljenje", napisala je u objavi. Istog mišljenja je još jedna građanka koja je na Ferenščici živjela za vrijeme studiranja. "Živjela sam tamo dvije godine na faksu, u dva različita stana u zgradama. Nisam se osjećala nesigurno i nikad nisam svjedočila nekom incidentu", kazala je.

Jedan je korisnik za Ferenščicu kazao kako je to obiteljski kvart. "To ti je još uvijek obiteljski kvart, ali kao i svakom kvartu, ima mutne ekipe. I realno nije neki kvart za šetnje jer je jako malo prostora za to. Osobno, ne bih baš šetao previše tamo, pogotovo oko Andrilovečke", istaknuo je. Ipak, neki su se požalili na atmosferu kvarta zbog sivila. "Od svih kvartova na kojima sam bio, Ferenščica/Volovčica/Borongaj taj dio mi je baš gadan, pogotovo na jesen ili zimu. Industrijsko sivilo, osjećaj kako sam na drugom kraju grada", ispričao je.

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