Znamo detalje oko sumnjive obnove doma zdravlja u Zagrebu: Ovo je uhićena ravnateljica, zna se i lokacija

Kako smo jutros objavili, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv četiri osobe zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja, a sve u vezi s navodnom prijevarom pri obnovi doma zdravlja u Zagrebu.

Kako su izvijestili iz EPPO-a, iz rezultata istrage proizlazi osnovana sumnja da je Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske dodijelilo domu zdravlja bespovratna sredstva u iznosu od 389.723,15 eura, koja su osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) Europske unije, za sanaciju štete prouzročene potresom.

Također postoji osnovana sumnja da su odgovorne osobe doma zdravlja u Zagrebu manipulirale postupkom nabave za obnovu kako bi osigurale da posao dobije unaprijed odabrano trgovačko društvo. To je zatražio jedan drugi zaposlenik doma zdravlja, trećeosumnjičeni, koji je rođak četvrtog osumnjičenika, vlasnika društva kojemu je na kraju dodijeljen posao.

Nakon toga u domu zdravlja odlučili su provesti postupak jednostavne nabave za radove na obnovi, a prema dogovoru osumnjičenika, pozivi za dostavu ponuda bili su poslani samo onim društvima čije im je podatke dostavio četvrtoosumnjičeni. Od svih pozvanih, ponudu je na kraju dostavilo samo društvo u njegovu vlasništvu, i ta je ponuda zatim ocijenjena valjanom, te je s tim društvom sklopljen ugovor za potpunu obnovu zgrade doma zdravlja u ukupnom iznosu od 635.791,25 eura.

Sudeći prema iznosu iz EU fondova koji je dodijeljen, riječ je o projektu izvedbe radova obnove dijela zgrade na adresi Vrtlarska 1a, u nadležnosti Doma zdravlja Zagreb – zapad. Zapadni dio zgrade na lokaciji Vrtlarska 1a, Zagreb pretrpio je oštećenja u potresu, zgrada je klasificirana kao privremeno neupotrebljiva, a projekt uključuje cjelovitu obnovu dijela građevine kako bi se mogla nastaviti medicinska djelatnost.

"Na osnovi provedbe operacije FSEU.2021.MZ.025 i predmetnog projekta, Korisnik će provesti sanaciju šteta od potresa te ojačati konstrukciju i ostvariti prilagodbu suvremenim medicinskim uvjetima korištenja te će se djelovati u smjeru očuvanja svojstava kulturnog dobra s obzirom na to da je zgrada upisana u Registar kulturnih dobara kao dio Povijesne cjeline grada Zagreba. Provedbom navedenih projektnih aktivnosti, postići će se sljedeći rezultat operacije: cjelovito obnovljen dio zgrade (prizemlje i podrum) na lokaciji Vrtlarska 1a u kojem djeluje Dom zdravlja Zagreb – zapad. Temeljem ostvarenog rezultata, postići će se specifični cilj operacije (svrha operacije): dovođenje dijela zgrade Doma zdravlja Zagreb – zapad na lokaciji Vrtlarska 1a u prijašnje stanje te poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada izvedbom ostalih radova cjelovite obnove. Realizacija operacije u skladu je sa svrhom i predmetom Poziva koji se odnosi na obnovu infrastrukture u području zdravstva oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije", stoji u detaljima projekta.

Prema neslužbenim informacijama, među uhićenima su ravnateljica tog doma zdravlja Jelena Rakić Matić i njezina zamjenica Željka Župičić. Ravnateljica Doma zdravlja Zagreb – zapad na toj je funkciji od rujna 2022. godine, a u njemu radi od 2011. godine.