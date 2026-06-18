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POVEZUJE SVE GENERACIJE

Ljepši prostor za prve vožnje, rolanje i igru! U Maksimiru se uređuje omiljeni susjedski plato

Možemo Maksimir / Facebook
Autor
Ana Vrbanek
18.06.2026.
u 11:25

Podsjetili su kako je Vijeće već podiglo vrijednost ovog prostora tako što je postavljen Francek, javna pumpa, učinivši pitku vodu dostupnu svima.

Počeli su radovi na uređenju platoa koji se nalazi između Parka Otti Berger i Jordanovačkih livada II., istaknuli su iz Možemo Maksimir na svojim društvenim mrežama. Uređenje platoa se realizira kroz plan komunalnih aktivnosti (PKA) Vijeća Gradske četvrti Maksimir, dodali su.

Mjesto je to, kako su kazali, koje povezuje generacije. – Ovo je mjesto od posebne važnosti za zajednicu jer je dio cjeline koja povezuje sve generacije, okruženo OŠ Vladimir Nazor, Dom zdravlja - Švarcova, Centar za kulturu i informiranje Maksimir te sam objekt nekadašnje Općine. Vijeće Mjesnog odbora Mašićeva je prilikom izrade projekta provelo savjetovanje s korisnicima te je zaključeno kako je taj prostor idealan takav kakav je –  rekli su iz Možemo Maksimir.

Objasnili su kako je ravna površina daleko od prometa pa je idealno mjesto gdje se mogu učiti prve vožnje biciklom, rolanje, crtati školice i slobodno igrati, a prema tim uputama je napravljen projekt. Osim toga, u sklopu radova predviđeno je postavljanje površine tip uvaljani beton. – Zvuči grubo, ali radi se o materijalu koji se koristi kad se želi dobiti čvrsta, dugotrajna i funkcionalna površina, pogodna za javne, pješačke, biciklističke površine – rekli su iz Možemo Maksimir.

Podsjetili su kako je Vijeće već podiglo vrijednost ovog prostora tako što je postavljen Francek, javna pumpa, učinivši pitku vodu dostupnu svima. Posebno su oduševljeni oni najmlađi, dodali su.
Ključne riječi
Maksimir Zagreb

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