Odra u Buzin, Hrelić u Kamenarka! Lokalna vlast predlaže nova imena za niz autobusnih stajališta, imamo popis

Zašto "Sarajevska-rotor" ako može biti jednostavno "Zapruđe"? U Vijeću gradske četvrti Novi Zagreb-istok žele promijeniti dosadašnja imena autobusnih stajališta pa su na sjednici donijeli zaključak kojim traže izmjene ne samo na stajalištu u Zapruđu već i niz drugih.

Za "Sarajevsku-rotor" tako, smatraju da je ime nepotrebno zbunjujuće. – Stajalište pripada zoni stajališta tj. terminalu "Zapruđe" te služi kao istoimeno zadnje stajalište svih pripadajućih autobusnih linija – objašnjavaju zašto bi trebalo dobiti novo ime. Što se tiče drugih sugestija, predlaže se i promjena stajališta "Sarajevska-Hrelić". Po novom, zvalo bi se "Kamenarka", po kvartu u blizini kojega se nalazi.

– Postojeći naziv je bezrazložno neinformativan, budući da se stajalište nalazi u zoni raskrižja s bočnom ulicom po kojoj se standardno i imenuje – ističe se u dokumentu. Stajalište "Sarajevska-Ukrajinska" trebalo bi biti samo "Ukrajinska", "Dječji vrtić" bi trebalo postati "Dječji vrtić Travno", a stajalište "Božidara Magovca 111 trebalo bi se preimenovati u "OŠ Gustava Krkleca". Stajalište "Odra" trebalo bi promijeniti naziv u "Buzin", budući da je trenutačno ime netočno. – Preimenovanje radi pogrešnog naziva koji ne odgovara lokaciji stajališta. Također, preimenovanjem se naziv prilagođava istoimenom stajalištu prigradske željeznice "Buzin" koje se nalazi u istoj zoni stajališta kako bi se naglasila njegova funkcija u integriranom prijevozu – napominje se u zaključku vijeća četvrti.

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Stajalište pod nazivom "Gata 13", pak, trebala bi biti samo "Gata". – Korekcija naziva koji bespotrebno nosi kućni broj iako je navedeno stajalište jedino u toj ulici. Inače se izbjegava imenovanje prema kućnim brojevima (osim kad je nužno), nazivima privatnih kompanija i slično – ističe se u dokumentu. Stanica "Sarajevska-Vatikanska" prema njihovoj zamisli trebala bi se ubuduće zvati "Murati". Razlog je, napominju u vijeću, pretjerano korištenje riječi "Sarajevska" u nazivima raznih stajališta, što treba smanjiti.

– Naziv je potrebno dovesti u standard svih ostalih naziva stajališta na raskrižjima, po kojima je stajalište nazvano prema jednoj od ulica (ne prema obje) radi jednostavnosti i pamtljivosti te izbjegavanja uzastopnog imenovanja sličnim nazivima. Isti naziv imala bi i tramvajska stajališta u toj zoni po izgradnji nove pruge. Također, naziv stajališta "Vatikanska" već postoji na drugoj lokaciji na području Dugava – piše u dokumentu.