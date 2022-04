Od sutra ponovno radi sljemenska žičara, a ima i novu uslugu za građane

Nakon što se proteklih 12 dana radilo na dodatnom smanjenju buke njenog rada, Žičara Sljeme od sutra će biti ponovno otvorena. Od sutra također, najavili su u ZET-u, radi i s duljim radnim vremenom do 10 do 19 sati za radne dane, a vikendom, blagdanima i praznicima od 9 do 19 sati.

- Također, osluškujući potrebe i prijedloge biciklista, kako rekreativaca, tako i profesionalaca, a koji su iskazali izniman interes za prijevoz bicikala žičarom, na čemu im zahvaljujemo, zadovoljstvo nam je priopćiti kako će ta usluga biti omogućena od subote. Biciklistima će uz voznu kartu biti dostupna dodatna karta za prijevoz bicikla i to u iznosu od 20 kuna u jednom smjeru. U jednoj gondoli moguć je prijevoz dvije osobe i dva bicikla. Putnici koji u gondolu ulaze s biciklima, obvezni su obratiti pozornost kako prilikom vožnje žičarom ne bi oštetili opremu ili ugrozili ostale korisnike te kako bi se prevezli na siguran način na obostrano zadovoljstvo - poručili su iz ZET-a.

Prijevoz će se prema promotivnim cijenama obavljati, podsjetimo, tijekom cijelog travnja, odnosno do 1. svibnja, a novi cjenik bit će u primjeni od 2. svibnja. Cijena karte za odrasle osobe sada iznosi 30 kuna za jedan smjer i 50 kuna za povratnu kartu. Za mlade od 15 do 24 godine, te za osobe starije od 65 godina cijena karte u jednom smjeru je 20 kuna odnosno 30 za povratnu kartu. Za djecu mlađu od 15 godina kao i osobe s invaliditetom koji ostvaruju prava na besplatni prijevoz vozilima ZET-a, vožnja žičarom je besplatna.