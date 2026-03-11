Slijedi kaos? Zatvara se zagrebački nadvožnjak kojim dnevno prođe 30.000 auta, HŽ obećava kraća čekanja na rampama

Najava zatvaranja nadvožnjaka na Ulici Ljudevita Posavskog, kojim dnevno prođe između 28 i 30 tisuća automobila, bila je okidač za raspravu koja je brzo prerasla u mnogo širu priču o prometnim problemima Sesveta. Na javnoj tribini ubrzo se pokazalo da jedan most nije jedini problem – Sesvećani godinama upozoravaju na kronične gužve, sporu realizaciju projekata i prometnu infrastrukturu koja zaostaje za brzim rastom naselja.

Tribinu je organizirala Udruga Zelene i plave Sesvete, a moderator Radoslav Dumančić na početku je poručio kako je ovo tek prvi u nizu sastanaka jer prometni problemi na istoku Zagreba više ne mogu čekati. – Neposredni povod za ovu tribinu je najavljeno zatvaranje nadvožnjaka i njegova obnova. Kad se to zatvori, treba naći alternativne pravce. Ali to nam je bio povod da porazgovaramo o puno široj temi, o ukupnom stanju prometa u Sesvetama. Gužve su postale svakodnevne, u svako doba dana i u svim mjesecima – rekao je Dumančić. Podsjetio je i na činjenicu da Sesvete danas imaju između 80 i 90 tisuća stanovnika, što ih čini gotovo „gradom u gradu“, dok prometna infrastruktura nije pratila takav rast. – U zadnjih 26 godina Branimirova je produžena za svega 1200 metara. Siguran sam da u ovoj dvorani nema nikoga tko bi s tim bio zadovoljan – poručio je.

O projektu brze ceste Popovec – Marija Bistrica govorio je Tomislav Zlomislić iz Hrvatskih cesta. Posebno je izdvojio dionicu Popovec – Kašina, koja je tijekom pripreme prošla kroz niz izmjena. Prvotna trasa planirana uz potok Kašinu nije prošla postupak procjene utjecaja na okoliš pa je projekt morao biti izmijenjen. – Hrvatske vode i nadležno ministarstvo tražili su da se ne mijenja tok potoka, pa je bilo potrebno izmijeniti trasu. Zbog toga je bilo nužno dopuniti i prostorni plan Grada Zagreba – objasnio je Zlomislić. Nova trasa sada je ucrtana u prostorni plan, izrađeni su elaborati zaštite okoliša i projektiranje se nastavlja, no na konkretne rokove još se ne želi obvezati. – Realno je očekivati još dvije do tri godine procedura prije početka gradnje – rekao je. Priznao je i da je upravo dionica Popovec – Kašina ključna za Sesvete, ali da su promjene trase projekt praktički vratile na početak.

O dinamici gradnje prometnica govorio je Marko Velzek iz Grada Zagreba, podsjetivši da se o produženju Branimirove ulice govori već desetljećima. – Problem je što su veliki prometni koridori ucrtani još 80-ih godina, a danas su na tim trasama izgrađene kuće i drugi objekti – rekao je. Grad zato mora otkupljivati zemljišta i provoditi izvlaštenja, što često traje godinama. – Kada bi se imovinsko-pravni odnosi mogli rješavati brže, svaki bi se veliki projekt mogao skratiti i do šest godina. Danas često prvo izgubimo šest godina na papirologiju – upozorio je.

Velzek je objasnio i zašto Grad inzistira na potpunoj sanaciji nadvožnjaka na Ljudevita Posavskog. – Na objektu postoje značajna oštećenja, ne samo na upornjacima nego i na armirano-betonskoj konstrukciji. Govorimo o teškim i složenim radovima i uklanjanju stare ploče – rekao je. Zbog toga promet tijekom radova neće moći normalno teći. – Mi ga moramo popraviti. Ne možemo ga ne popraviti – poručio je, podsjetivši da se nadvožnjak nalazi iznad vrlo frekventne željezničke pruge. Prometni stručnjak Zdenko Lanović upozorio je da je temeljni problem Sesveta to što se promet previše oslanja na jednu glavnu prometnicu.

– Ljudevita Posavskog ima četiri funkcije: pristupnu, sabirnu, spojnu i tranzitnu. Cesta koja ima više od dvije funkcije ne može normalno funkcionirati – rekao je. Dodao je da samo proširenje ceste ne bi riješilo problem. – Kritične točke svake prometnice nisu trake nego raskrižja. Ako povećate kapacitet ceste, samo preselite gužvu na sljedeće križanje – objasnio je. Dugoročno rješenje vidi u integriranom javnom prijevozu – zajedničkom voznom redu, jedinstvenoj karti i boljoj koordinaciji sustava.

O željezničkim prijelazima govorio je Davor Perić iz HŽ Infrastrukture. Iako su svi prijelazi na području Sesveta osigurani najvišim stupnjem zaštite, problem su duga čekanja. – Završetkom radova na kolodvoru Dugo Selo očekujemo u travnju puštanje novog sustava automatizacije upravljanja prometom, koji uključuje pet prijelaza na potezu od Dugog Sela do Sesveta – rekao je. Time bi se čekanja mogla smanjiti i do 60 do 70 posto, odnosno s prosječnih pet minuta na oko 40 sekundi po vlaku.

O planovima Grada govorio je Krunoslav Tepeš pomoćnik pročelnika za ceste. Najavio je da bi treća etapa Branimirove mogla krenuti već ove godine ako se dobije građevinska dozvola. Grad paralelno radi i na produženju Ulice Rudolfa Kolaka, čije su prve dvije dionice procijenjene na oko 25 milijuna eura. Uz to, Grad priprema projekte denivelacije željezničko-cestovnih prijelaza, među kojima su i prijelazi Jelkovečka i Strojarska. Na kraju tribine govorio je Vlado Lovrić iz HŽ Putničkog prijevoza, koji je istaknuo da željeznica može biti važan dio rješenja za svakodnevne migracije. – Te gužve su posljedica velikog investicijskog ciklusa i nadamo se da će se do kraja travnja situacija popraviti – rekao je. Objasnio je i da pojedini vlakovi koji prolaze kroz Sesvete ne staju jer je riječ o daljinskim linijama iz smjerova Osijeka, Varaždina, Bjelovara i Vinkovaca.