Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OŠTEĆENA U POTRESU

FOTO Jedna od zagrebačkih Raketa već osam mjeseci pod skelom: Doznajemo kada će ponovno, obnovljena, zasjati

Zagreb: Radovi na Richterovim neboderima
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/15
VL
Autor
Večernji.hr
12.03.2026.
u 07:00

Najviša od tri zgrade visoka je 70 metara.

Radovi na obnovi jednog od Richterovih nebodera na zagrebačkom Vrbiku, poznatijih kao Rakete, napreduju vrlo dobro i očekuje se da bi do ljeta trebali biti gotovi, rekao nam je jedan od stanara.  – Bit će to jako lijepo – kazao je. Obnova je, podsjetimo, počela u srpnju prošle godine, a u nju se krenulo jer je zgrada na adresi Zeleni trg 3 pretrpjela značajno oštećenje u zagrebačkom potresu. 

Energetska obnova višestambene zgrade oštećene u potresu projekt je vrijednosti 3.040.608 eura uz pomoć Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026., od toga EU sufinanciranje iznosi 2.290.508 eura. Investitori su suvlasnici stambene zgrade. Projektant je tvrtka Seaptum, a izvođač radova je tvrtka Agrad projekt.

Rakete su, inače, međunarodni simbol socijalističke arhitekture i stila poznatog kao brutalizam. Vrijednost Raketa poznata je u svijetu arhitekture. Nalaze se i na naslovnici knjige o stambenim blokovima "Mass Housing: Modern Architecture and State Power – a Global History" autora Milesa Glendinninga. Nacrt za zgrade izrađen je 1960-ih godina prema projektu studija Centar '51 arhitekata Berislava Šerbetića, Ljube Ivete, Vjenceslava Richtera i Olge Korenik. 

Najviša od tri zgrade visoka je 70 metara. U početku su sva tri nebodera trebali biti iste visine, ali je uočeno kako dva vanjska presijecaju put TV i radio-odašiljačima, pa su sagrađeni do primjerene visine. Zgrade su to koje izgledom podsjećaju na rakete, zbog vanjskih potpornih stupova koji odaju dojam lansiranja. Ti potporni stupovi su modificirani nakon originalnog projekta, ali i potresa u Skopju 1963., kako bi izdržali veliki potres.

Ključne riječi
obnova neboderi vrbik Zagreb rakete

Komentara 1

Pogledaj Sve
BE
besode5100
08:10 12.03.2026.

S ovim ćeš postati alfa mužjak s velikim uređajem, savjetujem svima da probaju:---> bitly.cx/alfak

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!