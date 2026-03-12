FOTO Jedna od zagrebačkih Raketa već osam mjeseci pod skelom: Doznajemo kada će ponovno, obnovljena, zasjati

Radovi na obnovi jednog od Richterovih nebodera na zagrebačkom Vrbiku, poznatijih kao Rakete, napreduju vrlo dobro i očekuje se da bi do ljeta trebali biti gotovi, rekao nam je jedan od stanara. – Bit će to jako lijepo – kazao je. Obnova je, podsjetimo, počela u srpnju prošle godine, a u nju se krenulo jer je zgrada na adresi Zeleni trg 3 pretrpjela značajno oštećenje u zagrebačkom potresu.

Energetska obnova višestambene zgrade oštećene u potresu projekt je vrijednosti 3.040.608 eura uz pomoć Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026., od toga EU sufinanciranje iznosi 2.290.508 eura. Investitori su suvlasnici stambene zgrade. Projektant je tvrtka Seaptum, a izvođač radova je tvrtka Agrad projekt.

Rakete su, inače, međunarodni simbol socijalističke arhitekture i stila poznatog kao brutalizam. Vrijednost Raketa poznata je u svijetu arhitekture. Nalaze se i na naslovnici knjige o stambenim blokovima "Mass Housing: Modern Architecture and State Power – a Global History" autora Milesa Glendinninga. Nacrt za zgrade izrađen je 1960-ih godina prema projektu studija Centar '51 arhitekata Berislava Šerbetića, Ljube Ivete, Vjenceslava Richtera i Olge Korenik.

Najviša od tri zgrade visoka je 70 metara. U početku su sva tri nebodera trebali biti iste visine, ali je uočeno kako dva vanjska presijecaju put TV i radio-odašiljačima, pa su sagrađeni do primjerene visine. Zgrade su to koje izgledom podsjećaju na rakete, zbog vanjskih potpornih stupova koji odaju dojam lansiranja. Ti potporni stupovi su modificirani nakon originalnog projekta, ali i potresa u Skopju 1963., kako bi izdržali veliki potres.