Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 46
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
BREAKING
FOTO/VIDEO Lavrov stigao u majici s natpisom, snimljen Putinov konvoj: Sati do povijesnog sastanka
VIDEO Putin stiže u SAD: Vozi se u blindiranoj limuzini, snimljen njegov ogromni konvoj
FOTO Baza na Aljaski ima 800 zgrada i dvije piste, mnogi se pitaju zašto baš tamo? 'Ulazimo u novu eru'
Poslušaj
Prijavi grešku
DJETINJSTVO PROVELA U PILANI

Karla među pilama: 'Jedina u generaciji odabrala sam biti stolarica'

storyeditor/2025-08-05/PXL_20250611_073335530.jpg
Autor
Tajana Josipović
15.08.2025.
u 09:29

U školi voli raditi sve, zbližila se sa strojevima i ne može izabrati koji joj je najdraži projekt, otkriva nam mlada stolarica Karla

Karla Beganović učenica je zagrebačke Škole drvne tehnologije i šumarstva te trenutačno jedina stolarica u svojoj generaciji. Dok se mnoge njezine vršnjakinje odlučuju za frizerski zanat, medicinsku njegu ili ekonomiju, ona je svoje školske dane ispunila mirisom svježe piljevine i ritmičnim zvukom stolarskih strojeva.

Kombinacija teorije i prakse

Inače, Škola drvne tehnologije i šumarstva, smještena na Savskoj cesti 86, jedna je od prepoznatljivih zagrebačkih strukovnih škola s dugom tradicijom obrazovanja mladih za zanimanja vezana uz drvnu tehnologiju i šumarstvo. Od stolara i tapetara do tehničara i dizajnera, škola nudi raznolike programe koji spajaju teorijsko znanje i praktične vještine. U dobro opremljenim radionicama učenici imaju priliku raditi na suvremenim strojevima i usvajati zanatske tehnike. A upravo ta kombinacija teorije i prakse privukla je Karlu i učvrstila je u odluci da svoj put pronađe upravo među mirisima drva i zvukovima alata.

Odlučila je, unatoč svim predrasudama s kojima se susreće, čak i u svom najbližem okruženju, krenuti vlastitim putem. Ljubav prema drvu i radu s njim razvila je u staroj obiteljskoj pilani svoga djeda, u povećoj radionici koju je deda Đuro, odnosno Jura, kako ga zovu, izgradio prije gotovo pet desetljeća. Ondje je često provodila sate promatrajući kako se masivni trupci pretvaraju u glatke daske, čvrste grede i gotove proizvode spremne za gradnju ili izradu namještaja.

– Moje najdraže sjećanje je to što sam uživala s djedom i bakom te naučila puno toga od njih. Odmalena sam radila s drvom. Uvijek sam se motala oko njih u našoj pilani. Mi se obiteljski bavimo ovime i zbog toga sam upisala tu školu. Htjela sam ići za dizajnera, ali sam na kraju upisala za stolara. Mislim da sam dobro odlučila, puno toga već znam i škola mi ne predstavlja problem – govori nam Karla. Kada je trebala izabrati srednju školu, odluka je, kaže, bila laka. Iako joj je bio zanimljiv i program drvodjelskog tehničara, prevagnula je želja da iz prve ruke svlada sve vještine praktičnog rada s drvom: obradu, rezanje, spajanje... Ipak, reakcije okoline bile su, priznaje, šarolike.

– Bilo je svega, ali većinom su svi bili u šoku i nisu vjerovali da idem na taj smjer – govori Karla. U razredu se, međutim, brzo snašla. – Prihvatili su me i dečki. Super smo svi, sad smo već drugi razred i dobro smo se upoznali. Družimo se i brinemo jedni o drugima – dodaje pa otkriva da se među alatima i strojevima stvaraju i prijateljstva. Najdraži dio školovanja joj je praktična nastava, a školska radionica za nju je poput drugog doma.

– U školi sve volim raditi. Puno sam toga naučila u radionici i zbližila se sa strojevima. Ne mogu izabrati koji mi je najdraži projekt jer ih sve volim. Veseli me i to što su profesori uvijek tu za nas, a možemo im se obratiti i ako nam bilo što nije jasno – kaže Karla, koja svakodnevno radi poteznim i kružnim pilama, blanjalicama, ravnalicama, debljačama, glodalicama, bušilicama... svim onim što učenici moraju svladati da bi mogli postati stolari. Posebno cijeni i to što joj škola pruža priliku raditi upravo na takvim strojevima i upoznati tehnologiju koja će joj jednog dana biti nužna za samostalan rad. Sigurna je da će dobri majstori uvijek imati svoju vrijednost, bez obzira na to koliko se vremena i trendovi promijenili. Iako je još mlada, Karla već ima jasne stavove o stolarskom poslu.

Nije mi teško učiti

– Stolarija je dobro zanimanje i puno se traži. Kod nas, nažalost, više nije kao prije jer se gotovo sve radi od iverice i iverala. Najkvalitetnije je ipak sve izraditi od punog drva, ali ljudi ne žele s njim raditi jer je skupo. Meni je baš to najljepše, puno bolje i trajnije od svega drugoga – kaže ova odlučna srednjoškolka, bez imalo dvojbe. Kad je riječ o težini posla, kaže da joj ništa nije nepremostiva prepreka.

– Sve što znam, sama sam naučila i zapamtila kako se radi. A, naravno, ima tu još puno toga što želim svladati, no većinu već znam i nije mi teško naučiti nove stvari – domeće. Osim ljubavi prema radu, Karla u ovom zanimanju vidi i velike mogućnosti. – Želim sve naučiti raditi, pa da jednog dana mogu i ponuditi sve. Ali kad se zamišljam u budućnosti, vidim se kako u svojoj radionici izrađujem stolce, razne lijepe stvari od drva... – kaže Karla. Kad bi sada mogla izraditi bilo što, kaže da bi to trenutačno bile "vjerojatno neke klupe ili stolovi", no priznaje da joj je najveći san jednog dana sagraditi – drvenu kuću.

O budućnosti još razmišlja. Možda će nastaviti još jednu godinu školovanja za drvodjelskog tehničara, možda će se pridružiti radu u djedovoj pilani, a možda otvoriti i vlastitu radionicu. – Želja mi je, dakako, otvoriti svoju stolariju na mjestu gdje je djedova radionica. Želim crtati i stvarati namještaj. Većina govori da ovo nije posao za cure. No nije me briga. Znam što želim – odlučno poručuje. A savjet mladima koji tek razmišljaju o upisu u srednju školu?

– Preporučila bih im da upišu onaj smjer i školu koju žele, kao i ja. Da probaju nešto novo ako ih to zanima i da se ne boje – zaključuje Karla Beganović.

Ključne riječi
Udruženje obrtnika grada Zagreba

Komentara 1

Pogledaj Sve
IS
istokdole
09:51 15.08.2025.

Ja volim čitati ovakve vijesti i baš vam hvala na ovakvoj vijestima bravo Karla!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Proložac: Marija Vukelić, ravnateljica Uprave za poduzetništvo i obrt
O STANJU U OBRTNIŠTVU, NOVOM ZAKONU...

Ravnateljica Uprave za poduzetništvo i obrt: Svaki prijedlog reforme komorskog sustava treba biti usmjeren na rasterećenje obrtnika

Obrtništvo ima izuzetno važnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu jer čini snažan i fleksibilan segment poduzetništva koji doprinosi zapošljavanju, razvoju lokalnih zajednica i očuvanju tradicionalnih vještina. Trenutačno imamo više od 130.000 aktivnih obrta, što je velik rast u odnosu na 2016. godinu, kada ih je bilo nešto više od 75.000. Taj rast pokazuje da se sve više građana odlučuje na obrt kao oblik samostalnog poslovanja, što je odlična vijest za naše gospodarstvo, kazala je Marija Vukelić

Učitaj još