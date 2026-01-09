Naši Portali
BOTINEC I SESVETE

Obavijest: ZET mijenja vozni red na tri autobusne linije

Tomaševi? i ZET predstavili nove niskopodne autobuse na elektri?ni pogon
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
09.01.2026.
u 11:57

Novi vozni red se može vidjeti na web stranicama ZET-a.

Od ponedjeljka, 12. siječnja, dolazi do izmjena u voznom redu na autobusnim linijama 110, 278 i 282, javljaju u ZET-u. Na autobusnoj liniji 110 (Savski most - Botinec) mijenjaju se vremena polazaka u kasnijim večernjim terminima radnim danom, a novi vozni red može se vidjeti ovdje

Autobusne linije 278 (Sesvete - Sesvetska Sela - Kraljevečki Novaki) i 282 (Sesvete - Novi Jelkovec) mijenjaju vozni red za radni dan, a ovo je mjesto gdje se može vidjeti novi raspored vožnje. 

