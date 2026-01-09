Obavijest: ZET mijenja vozni red na tri autobusne linije

Od ponedjeljka, 12. siječnja, dolazi do izmjena u voznom redu na autobusnim linijama 110, 278 i 282, javljaju u ZET-u. Na autobusnoj liniji 110 (Savski most - Botinec) mijenjaju se vremena polazaka u kasnijim večernjim terminima radnim danom, a novi vozni red može se vidjeti ovdje

Autobusne linije 278 (Sesvete - Sesvetska Sela - Kraljevečki Novaki) i 282 (Sesvete - Novi Jelkovec) mijenjaju vozni red za radni dan, a ovo je mjesto gdje se može vidjeti novi raspored vožnje.