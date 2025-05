Novo središte scene u Novom Zagrebu: U Muzeju suvremene umjetnosti otvoren Rougemarin Bar&Ton

U srcu Novog Zagreba, u prizemlju Muzeja suvremene umjetnosti, otvoren je Rougemarin Bar&Ton, novi restoran Marina Medaka, potpuno otkačen, restoran koji, poručuje, pomiče granice i mijenja pravila igre. Ako želite uživati svim čulima u eklektično uređenom prostoru, za čije uređenje je Medak inspiraciju pronašao u suvremenoj umjetnosti, u meniju koji nudi potpuno nova, drugačija, signature jela, i uživati u zabavi i svirkama tijekom vikenda, ovo je vaša nova gastro adresa. Bar&Ton nije još jedan gastro lokal, on je središte scene u Novom Zagrebu, na mjestu gdje se umjetnost spaja s gastronomijom, zabavom i svakodnevicom više od 200.000 stanovnika ovog dijela grada.

– Od prvog koraka u prostor jasno je da se ovdje igra na visoku estetiku i još viši doživljaj. Sve je koloristički razigrano i promišljeno, onako kako zaslužuje prostor MSU-a. Inspiracija za uređenje došla je iz samog muzeja – spoj prirode i diska, maksimalizam u punom sjaju. Za vizualno oblikovanje prostora uz mene je zaslužan i slikar Hrvoje Majer. Zidovi pričaju priče, evociraju poznate motive suvremene umjetnosti, a raskošna rasvjeta kreira atmosferu za uživanje. Ništa ovdje nije slučajno, a opet sve izgleda kao da se dogodilo samo od sebe, uz šarmantnu dozu kaosa. Stolice su sve različite, a osobno sam ih tražio po sajmovima diljem Europe i svaka ima svoj karakter – kaže Medak. Za jelovnik je pak zadužen iskusni chef Željko Lopar, koji se iz Rougemarin Cityja preselio na novu lokaciju.

– Naših pet chefova u suradnji s vanjskim konzultantom Dinom Galvagnom, posljednjih je mjeseci radilo na kreiranju menija koji bi se s pravom mogao nazvati konceptualnim. Više od 500 sati uloženo je u razvoj novih jela i ideja, a rezultat su tanjuri koji pomiču granice poznatog – objasnio je Medak. Hrana u Bar&Tonu nije samo ukusna već, dodaje, ima i stav. Tu je, primjerice, paštanjok, novo jelo koje se ne može jasno definirati, ali se o njemu priča. Ili špeksplozija, koja u samom nazivu nosi obećanje eksplozije okusa, a tu je i Sicilijanska pizza s bolonjezom.

Jedan od koncepata koji posebno intrigira nosi naziv Posljednja večera, no Medak još ne želi otkriti detalje. Bar&Ton nije samo restoran, već je i bar u kojem se pak nude autorski kokteli, a ponuda pića osmišljena tako da prati ritam večeri. Od četvrtka do nedjelje prostor se pretvara u epicentar večernjeg života Novog Zagreba, uz glazbu, ljude i dobru energiju, a upravo ta kombinacija hrane i večernjeg izlaska, atmosfere i koncepta, čini Bar&Ton jedinstvenim.

Novi Zagreb, dugo zanemarivan na mapi gradske gastronomije i noćnog života, napokon ima svoj epicentar. Trg ispred muzeja postaje žarišna točka, a Bar&Ton njegovo srce. – Sve što smo dosad radili u posljednjih 14 godina bila je priprema za ovo. Novi Zagreb dosad nije imao centralni trg, centralno mjesto okupljanja, a Muzej suvremene umjetnosti sa svim svojim posebnostima i sad Bar&Ton zaista mogu postati žarište života ovog dijela grada. Ovo je nedostajalo Novom Zagrebu – poručuje Medak. Restoran možete posjetiti od od utorka do četvrtka od 8 do 23 sata, petkom i subotom radi sat duže, a nedjeljom i ponedjeljkom od 8 do 16 sati.