Požar i eksplozija u Zagrebu: Jedna osoba ozlijeđena

Zagrebački vatrogasci javljaju da su jutros oko 8,20 sati dobili dojavu o požaru na objektu u Ulici Josipa Vogrinca 40. Građani su dojavili da se u zgradi pojavio dim, a zatim je naknadno zaprimljena informacija da je došlo do eksplozije. Jedna je osoba ozlijeđena u eksploziji, izvijestili su vatrogasci, te je zatražena intervencija hitne medicinske pomoći.

Prema riječima vatrogasaca radi se o požaru u garaži. Neslužbeno se sumnja da romobil bio izvor požara, a tijekom požara eksplodirala je i plinska boca od roštilja. Osoba je sama pokušala ugasiti požar nakon čega je došlo do eksplozije i ozljeđivanja te materijalne štete.