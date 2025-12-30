Naši Portali
JAVLJAJU VATROGASCI

Požar i eksplozija u Zagrebu: Jedna osoba ozlijeđena

Vatrogasci Zagreb/Facebook
VL
Autor
Ana Vrbanek
30.12.2025.
u 10:32

Neslužbeno se sumnja da romobil bio izvor požara, a tijekom požara eksplodirala je i plinska boca od roštilja.

Zagrebački vatrogasci javljaju da su jutros oko 8,20 sati dobili dojavu o požaru na objektu u Ulici Josipa Vogrinca 40. Građani su dojavili da se u zgradi pojavio dim, a zatim je naknadno zaprimljena informacija da je došlo do eksplozije. Jedna je osoba ozlijeđena u eksploziji, izvijestili su vatrogasci, te je zatražena intervencija hitne medicinske pomoći.

Prema riječima vatrogasaca radi se o požaru u garaži. Neslužbeno se sumnja da romobil bio izvor požara, a tijekom požara eksplodirala je i plinska boca od roštilja. Osoba je sama pokušala ugasiti požar nakon čega je došlo do eksplozije i ozljeđivanja te materijalne štete.
Ključne riječi
požar Vatrogasci Zagreb

