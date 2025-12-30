Požar i eksplozija u Zagrebu: Jedna osoba ozlijeđena

Zagrebački vatrogasci javljaju da su jutros oko 8,20 sati dobili dojavu o požaru na objektu u Ulici Josipa Vogrinca 40. Građani su dojavili da se u zgradi pojavio dim, a zatim je naknadno zaprimljena informacija da je došlo do eksplozije. Jedna je osoba ozlijeđena u eksploziji, izvijestili su vatrogasci, te je zatražena intervencija hitne medicinske pomoći.
Prema riječima vatrogasaca radi se o požaru u garaži. Neslužbeno se sumnja da romobil bio izvor požara, a tijekom požara eksplodirala je i plinska boca od roštilja. Osoba je sama pokušala ugasiti požar nakon čega je došlo do eksplozije i ozljeđivanja te materijalne štete.
SJEĆATE LI SE NJEGA?
FOTO Rekorder 'Života na vagi' u showu je izgubio gotovo 90 kg, evo kako izgleda, slike će vas ostavit bez teksta
ljubavni krah
Kraj ljubavi je blizu: Zvijezde su nemilosrdne, ovih 5 znakova u 2026. čeka bolan prekid
sezona velikih sniženja
Počela su ogromna sniženja u Zari: Pronašli smo najbolje komade koje se isplati kupiti
Odlična je
Umor je jedan od najčešći uzročnika prometnih nesreća, a nova aplikacija pomaže nam da se sigurno vratimo kući
Novi poslovni model