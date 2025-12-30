ZET objavio posebnu regulaciju prometa za doček Nove godine: Tramvaji voze obilazno, noćne linije pojačane

U novogodišnjoj noći, točnije sutra od 18 sati do jutarnjih sati četvrtka, dnevne tramvajske linije 1, 6, 11, 12, 13, 14 i 17 zbog organiziranog dočeka na Trgu bana Jelačića, prometovat će obilazno preko Glavnog kolodvora, a linija 12 Ulicom grada Vukovara, javljaju iz ZET-a.

Sve noćne tramvajske linije prometovat će pak prema subotnjem rasporedu, ali pojačanim intenzitetom odnosno svakih 20 minuta. Zbog programa na Trgu bana Jelačića, noćne linije 31, 32 i 34 vozit će izmijenjenim trasama u oba smjera:

31 : Črnomerec - Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Novi Zagreb - Savski most;

: Črnomerec - Republike Austrije - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Novi Zagreb - Savski most; 32 : Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj;

: Prečko - Savska - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Borongaj; 34: Ljubljanica - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Dubec

Na Novu godinu i na blagdan Sveta tri kralja, primjenjivat će se nedjeljni raspored vožnje u tramvajskom i autobusnom prometu te na žičari, a u petak (2. siječnja) i u ponedjeljak (5. siječnja) u tramvajskom prijevozu će u primjeni biti subotnji raspored polazaka.