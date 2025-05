Festival posvećen popularnoj talijanskoj deliciji: Možete kušati i pizze s dimljenim medom ili umakom od graševine

Preteča današnje pizze, okrugla plosnata lepinja, blagovala se još u prastara vremena na području Babilona, Egipta i ostalih drevnih kultura. Tada je više sličila piti bez puno dodataka, a danas se nadijeva i nesvakidašnjim namirnicama poput ananasa, mariniranih artičoka, karameliziranih cherry rajčica, mljevenih pistacija, dimljenog meda, pa čak i umaka od graševine. Upravo takve inačice popularne talijanske delicije možete kušati na Trgu dr. Franje Tuđmana, kamo se vratio Pizza Festival.

U sklopu četvrtog izdanja posjetitelji do nedjelje imaju prilike guštati u specijalitetima koji se pripremaju u 11 kućica, ali i raznim radionicama, nastupima DJ-a te kinu na otvorenom. Među sudionicima i ove je godine Al Dente, pizzerija poznata po izradi tijesta koje spaja tradiciju klasične Napoletane i Canotta, s izraženim, prozračnim i napuhanim rubovima. U ponudu su uvrstili šest varijanti, među kojima je i klasična Margherita di buffala koja stoji 14 eura, ali i Piccante 2.0, nova verzija njihova poznatog klasika s pikantnom kobasicom, peper dropsima i dimljenim medom, za koju ćete izdvojiti 15,50 eura.

Sicilijansko tijesto u domaćoj izradi koje fermentira 24 sata tajna je pizza kojima mami Rougemarin. – Nekoliko je faza pripreme, počevši od uzgajanja startnih kultura, odnosno kvasca, što sami radimo, do pripreme i dizanja tijesta te pečenja. Na pečeno tijesto stavljamo umak od rajčice i ribanu mozzarellu pa sve zajedno još jednom zapečemo, a potom poslužujemo sa svježim dodatcima – ističe Bojan Kozarov. Pizze su nazvali prema aktivnim talijanskim vulkanima, među kojima je i Vesuvio s dodatkom pečene govedine, tonnatom, odnosno umakom od tune, ukiseljenih rotkvica, kapara i rikule. Cijena joj je 15,50 eura, a tražena je i Magma s pikantnom salamom i dodatkom meda s chilijem, koja stoji 11,30 eura.

Pepperoni nduja s dodatkom pikantne i kremaste talijanske kobasice, luka i bosiljka novitet je u kućici Pizza Social Cluba. Platit ćete je 9,50 eura, a za 50 centi manje guštati možete i u Parmigiani s dodatkom grilanih patlidžana i sušenih rajčica. Ekipa iz Pizza Re preporučit će vam pak inačicu s mortadelom te dodatkom pesto genovesea, mozzarelle i mljevenih pistacija, koja stoji 15,50 eura. Po istoj cijeni u ponudi je i "pizza kuće" koju odlikuje kombinacija rajčica san marzano, mozzarelle fior di latte, pršuta, rikule, grana padana i aceto kreme.

Ljubitelje ribljih specijaliteta oduševit će Cezar pizza s dodatkom inćuna, kapara, čipsa od pancete i kalamata maslina, koju po cijeni od 11 eura nudi ekipa iz Zagylanda. U ponudu su, kaže Darijo Markulin, ovoga puta uvrstili i posebnu pizzu, Grašizzu, koju su nadjenuli rajčicama san marzano, mozzarellom, pancetom rolanom u papru, trakicama salame ventricina, dresingom od vina graševine i dimljene paprike, grožđem i ljutim papričicama, a za nju ćete izdvojiti 13 eura.

Dodatni talijanski štih na festival donosi kućica Pastemisee, u kojoj se priprema svježa tjestenina u kolutovima sira grana padano. Poslužuju dva jela, slavni Cacio e pepe s umakom od sira i tostiranog papra, koji stoji 10 eura, te tjesteninu sa svježe naribanim tartufima, koja je 11 eura. Pizza fritta pak klasičnu Margheritu te verzije sa šunkom ili mortadellom nudi u calzone varijantama prženim u dubokom ulju, a cijene im se kreću od 7,80 do 9,80 eura.

Za slastice je i ovoga puta zadužen mladi pastry chef Juraj Klepić, koji priprema talijanski gelato s okusom pistacije te dodatkom biskvita, kadaifa i belgijske čokolade. Platit ćete ga 8,80 eura, a u ponudi je i tiramisu koji dolazi s "uputama". Piškote prelivene čokoladom, naime, najprije treba umočiti u mascarpone kremu pa dodati umak od pistacija, a taj desert stoji osam eura.

Za "tekuća pitanja" brinu se Centralni bar i Ginglebells, gdje se miksaju šareni kokteli poput Mojita, Huga, Mango i Teranino spritza, a cijene su im od šest do sedam eura. Za podizanje atmosfere tradicionalno je zadužen Ozren Kanceljak, posjetitelji svoje znanje mogu testirati uz food kviz u režiji i pod voditeljskom palicom Domagoja Jakopovića Ribafisha, a na programu su i brojne radionice, poput one na kojoj će vas Vedran Bošković naučiti kako izraditi savršeno tijesto za pizzu. Ulaz je besplatan, festival možete posjetiti svakog dana od 12 sati do ponoći, a vikendom se otvara u 11 sati.