STOTINE KUTIJA

Još jedan veliki ulov: Policija kod Zaprešića pronašla 23 kilograma pirotehnike

VL
Autor
Vanja Majetić/Hina
30.12.2025.
u 14:30

Uz to, pronađeno je 28 kutija u kojima se nalazilo po 10 komada pirotehničkih sredstava kategorije F1, 11 kutija s po 243 komada pirotehničkih sredstava kategorije F3, isto toliko kutija s po 105 komada pirotehnike kategorije F4...

Zagrebačka policija prijavila je 39-godišnjaka u čijoj je kući u Jablanovcu kod Zaprešića pronađeno i oduzeto 23 kilograma pirotehnike odnosno 212.539 komada pirotehničkih sredstava raznih kategorija, uključujući i P1 zabranjenu za građane. Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), policajci su u ponedjeljak navečer, sumnjajući da 39-godišnjak nedozvoljeno posjeduje pirotehnička sredstva, temeljem naredbe Općinskog suda u Novom Zagrebu, pretražili kuću i druge prostorije u Jablanovcu u kojoj stanuje te pronašli 257 kutija u kojima se nalazilo po 815 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2.

Uz to, pronađeno je 28 kutija u kojima se nalazilo po 10 komada pirotehničkih sredstava kategorije F1, 11 kutija s po 243 komada pirotehničkih sredstava kategorije F3, isto toliko kutija s po 105 komada pirotehnike kategorije F4 i 26 komada pirotehničkih sredstava nepoznate marke kategorije P1.

Policija je protiv 39-godišnjaka podnijela optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja te je u utorak doveden na Općinski prekršajni sud u Novom Zagrebu.

Ključne riječi
Zaprešić zapljena pirotehnika

