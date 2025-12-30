FOTO/VIDEO Ogromne gužve ispred HNB-a: 'Uzeo sam slobodan dan da bi zamijenio kune u eure'

Velika gužva ispred HNB-a u Jurišićevoj ulici stvara se od jutros jer rok za zamjenu kovanica kune istječe sutra. Nakon toga kovanice kune postaju trajno bezvrijedne i više ih neće biti moguće zamijeniti. – Došla sam u pola osam nadajući se kako ću biti među prvima, no prevarila sam se. Imam 1300 kuna, žao mi je da to propadne pa ću čekati koliko bude trebalo, iako mi je jako hladno – rekla nam je Nada dodajući kako se HNB mogao i bolje organizirati.

Ogromne gužve ispred HNB-a: Istječe rok za zamjenu kovanica kuna u eure Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– I do ovih dana sam čitala kako rade po dva šaltera samo, vjerojatno je tako i danas. Ne čudi onda što se ovoliki redovi stvaraju – ističe.

Slaže se i Miro koji je danas odlučio uzeti slobodan dan kako bi zamijenio kovanice. – Pokušao sam zamjenu obaviti jučer, no nisam imao vremena za čekati, nakon pola sata sam otišao jer smo se za to vrijeme pomakli možda deset metara. Imam 500 komada po pet kuna za zamijeniti i nadam se da ću uspjeti doći na red do 17 sati, do kada rade – kaže.

Ispred HNB-a jutros su bili i pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko jer su se veće količine novca odvozile iz poslovnice.

Na stranicama HNB-a stoji da se zamjena kuna kao kovanog novca može obaviti do 31. prosinca u HNB-u na adresi Nikole Jurišića 17 u Zagrebu od ponedjeljka do petka od 8.30 do 17 sati. Također, iznos do 14.999,99 kuna moguće je na vlastitu odgovornost dostaviti i putem poštanskih usluga na adresu Hrvatska narodna banka, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb uz informaciju o željenom načinu preuzimanja gotovog novca eura - osobno u HNB-u ili poštanskom dostavom na kućnu adresu.

Ako se u HNB namjeravaju donijeti kovanice u iznosu jednakom ili većem od 40.000 kuna ili više od tisuću komada kovanica, u tom slučaju potrebno je pak prethodno najaviti dolazak te iznos gotovog novca koji se namjerava zamijeniti, odnosno broj kovanica na adresu elektroničke pošte gotov.novac@hnb.hr.

Važno je naglasiti da se kovanice i novčanice ne tretiraju jednako. Dok se novčanice kuna mogu zamijeniti bez vremenskog ograničenja, kovanice imaju jasno definiran krajnji rok. Zamjena je i dalje besplatna, ali se više ne može obaviti u bankama, poštama ili FINI, jer su te institucije tu uslugu prestale pružati početkom 2024. godine. Trenutačno je jedino mjesto za zamjenu kuna Hrvatska narodna banka. Građani mogu osobno doći u HNB u Zagrebu, gdje se obavlja zamjena gotovine. Za manje iznose postoji i mogućnost slanja kuna poštom, preporučenom pošiljkom, uz priložene podatke za isplatu u eurima. Kod većih količina kovanica ili većih iznosa potrebno je unaprijed najaviti dolazak HNB-u.