Novi svemirski let u središtu Zagreba: Muzej otvara 3D dvoranu u kojoj možete 'poletjeti' Mliječnom stazom

Godinu dana nakon otvorenja obnovljenog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, kojeg je u tom razdoblju posjetilo više od 125.000 posjetitelja, muzej predstavlja novu atrakciju – multimedijalnu dvoranu s 3D projekcijskim sustavom i novim vrhunskim znanstveno-edukativnim sadržajima. U četvrtak posjetitelji su pozvani na besplatnu prezentaciju koja će otkriti mogućnosti nove tehnologije i fascinantne priče o svemiru, prirodi i životu na našem planetu. Uz Uniview posjetitelji mogu poletjeti Mliječnom stazom, zakoračiti na prstenove Saturna, promatrati Mjesec izbliza ili „skočiti“ do Međunarodne svemirske postaje. Sustav koristi stvarne astronomske baze podataka i omogućuje vizualizacije u stvarnom vremenu, čime postaje idealan alat za popularizaciju znanosti. Jednostavno upravljanje omogućuje prezenterima da u stvarnom vremenu „lete“ svemirom i objašnjavaju pojave poput magnetskog polja Zemlje ili strukture galaksija.

Audiovizualna instalacija Sun, autora Michaela Königa, temelji se na stvarnim snimkama NASA-inog Solar Dynamics Observatoryja. U 4K rezoluciji i projekciji koja obuhvaća zid i pod, posjetitelji doživljavaju Sunce kao nikad– njegovu moć, energiju i dinamične procese koji omogućuju život na Zemlji. Glazbenu podlogu potpisuje poznati meksički glazbenik Murcof, čije skladbe dodatno pojačavaju dojam veličanstva i topline ove instalacije. Film Big Bugs 3D vodi publiku na putovanje kroz nevidljivi svijet kukaca – uvećan do razine koja otkriva njihovu kompleksnost i ljepotu. Posjetitelji u 3D formatu promatraju leptire, bogomoljke, skakavce i druge vrste koje naseljavaju sve dijelove planeta. Projekcija otkriva iznimne prilagodbe i raznolikost ovih sitnih bića te njihovu važnu ulogu u ravnoteži ekosustava.Film je istovremeno edukativan i vizualno zadivljujuć – spoj biologije, umjetnosti i tehnologije.

DeepSea donosi doživljaj oceana koji oduzima dah. Posjetitelji zaranjaju u tamne dubine i susreću grbave kitove, lebdeće meduze i bića koja svjetlucaju u tami. Projekcija je nastala u produkciji Ars Electronica Solutionsa, otkriva nepoznate kutke morskog svijeta te nas podsjeća koliko su oceani, unatoč stoljećima istraživanja, i dalje velika tajna našeg planeta. Za kraj, Cooperative Aesthetics poziva posjetitelje na sudjelovanje i stvaranje – kroz pokrete tijela stvaraju oblike, boje i tonove te zajednički pronalaze vizualnu i zvučnu harmoniju. Riječ je o inovativnoj interaktivnoj instalaciji koja spaja znanost, umjetnost i timsku dinamiku, naglašavajući važnost suradnje i zajedničkog stvaranja.