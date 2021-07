Nipošto nemojte dirati ove životinjske vrste, visina kazni će vas šokirati

Čančare su, među ostalima, na popisu strogo zaštićenih životinjskih vrsta u Hrvatskoj. A prema Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom na zaštićenim životinjskim vrstama, za diranje konkretno ove može se dobiti i do 4000 kuna kazne, ovisno o tome o kojoj je protuzakonitoj radnji riječ.

- Molimo vas da čančare ne uzimate iz prirode. Te su kornjače u Hrvatskoj strogo zaštićene. Zabranjeno ih je, dakle, uzimati za ljubimce, ili iz bilo kojeg drugog razloga osim ako životinja nije ozlijeđena. Dvije su čančare stigle u naše oporavilište za divlje životinje zbog sumnje ljudi da im je potrebna pomoć. Prva je prije desetak dana dovezena s mora, a druga je pronađena u Gajnicama. Veterinari su utvrdili da su obje čančare dobro i sada planiraju njihov povratak u prirodu - kažu iz zagrebačkog Zoološkog vrta.

Osim čančara, na listi zaštićenih koje se mogu vidjeti u Zagrebu, a također se ne smiju dirati, su šumski mrav za čiji se uništeni mravinjak kazna penje do isto 4000 kuna. Pod strogom su zaštitom i leptiri. Za nezakonito postupanje nad jednom od najljepših kukaca, apolona, dobije se do 4000, dok je za, primjerice, lastin rep 500 kuna globe. Vodozemci su isto ugroženi te se za crnog daždevnjaka može dobiti do 4000 kuna naknade štete, a za šarenog 500. Što se žaba tiče, najskuplje se plaća "penale" za protuzakonite radnje nad talijanskom smeđom vrstom i iznosi se penju do 8000 kuna. Zaštićeni su i crveni te žuti mukač za koje su kazne do 500, a za smeđu i zelenu krastaču su do 1000 kuna.

Vrijedni članovi životinjske hijerarhije su i gušteri. Na popisu zaštićenih, što je manje poznato javnosti, je i sljepić, a za nedopuštene radnje nad njime, policija vas može lupiti po novčaniku i za do 1000 kuna. Jednak je iznos i za nezakonito postupanje nad nekim zmijama poput smukulje i bjelouške. Zaštićeni su i golubovi dupljaši, a za njih se pak dobije i do 9600 kuna.

To, dakako, nisu najveće kazne. Za neke morske vrste, poput sredozemne medvjedice, se penju i do vrtoglavih 100.000 kuna. Veto je stavljen i na razne vrste ptica. Jedne od njih su tankokljuni pozviždač za kojeg je odšteta u rasponu do 60.000, a za droplje i pješčarke do 40.000 kuna.