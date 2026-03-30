Zagreb mijenja pravila o buci na Tomislavcu: Zbog ovog rastu decibeli

Grad Zagreb ide u izmjene pravila o buci na javnim događanjima, a fokus je na jednoj od najprepoznatljivijih lokacija u gradu - Trgu kralja Tomislava. Riječ je o prostoru na kojem se već godinama održavaju manifestacije poput Adventa i Zagreb Classica, a koje gradske vlasti opisuju kao "simbol zagrebačkog identiteta i prepoznatljivosti".

Prema nacrtu odluke, Grad ne ukida niti ograničava održavanje događanja na Tomislavcu, već ih nastoji jasnije pravno definirati. Konkretno, mijenja se postojeća odluka iz 2016. godine tako da se Trg kralja Tomislava premješta u kategoriju lokacija za koje su precizno propisane dopuštene razine buke. Znači to da se po prvi put jasno određuju maksimalne razine: do 90 dB za emisiju buke te 80 dB za razinu koju percipira okolina. Kako se navodi u obrazloženju, te su vrijednosti određene "na temelju stručne podloge koju je izradila pravna osoba ovlaštena temeljem Zakona o zaštiti od buke".

Grad u dokumentima naglašava važnost same lokacije. Trg kralja Tomislava opisuje se kao "reprezentativni gradski prostor iznimne povijesne i urbanističke vrijednosti" koji je postao pozornica na kojoj se "spajaju tradicija, umjetnost i suvremeni urbani život". Upravo zato, ističe se u javnom savjetovanju koje traje do 24. travnja, događanja na toj lokaciji imaju dodatnu simboličku i turističku težinu. Iako se formalno radi o tehničkoj izmjeni, odnosno brisanju lokacije iz jedne alineje i njezinu uvrštavanju u drugu, suština je u tome da Grad želi zadržati velike manifestacije na Tomislavcu, ali uz preciznije definirane uvjete. Nacrt odluke, kao što smo i spomenuli, trenutačno je u fazi javnog savjetovanja, nakon čega bi o njemu trebala odlučivati Gradska skupština.