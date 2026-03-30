Zagrebački vatrogasci spasili pticu zapetljanu na drvetu: ‘Doživotni ste heroji u očima moje djevojčice’

Osim intervencija zbog nevremena po cijelom Zagrebu, zagrebački vatrogasci proteklih dana jurili su i na gašenja požara, iz šahta dubokog osam metara spasili su i psa, a vremena su imali i za akciju koja je donijela osmjeh na lice jedne djevojčice. Na službenoj Facebook stranici podijelili su priču o spašavanju male ptice na koje se zapetljala na stablu na Bundeku. Kako su ispričali, rad djelatnika vatrogasne postrojbe curica je s tla budno promatrala.

– Jučer je bio još jedan zahtjevan dan, pun intervencija zbog nevremena, svakodnevnih požara i raznih dojava. No, jedna nam je intervencija posebno ostala u srcu. Na jezeru Bundek spasili smo malu pticu koja se zapetljala na drvetu. Možda je to nekome mala stvar, ali znamo koliko takvi trenuci znače – posebno malim curicama koje svijet gledaju punim srcem. Dodatno nas je ganula poruka zahvale koju nam je poslala mama. Takve riječi podsjećaju nas da i najmanja dobra djela mogu napraviti veliku razliku – poručili su iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb.

Podijelili su i pismo koje im je poslala mama. – Ptica je visila upetljana na visokoj grani drveta, nad jezerom na Bundeku. Popevši se, režući granu, vatrogasci su postali doživotni heroji u očima moje djevojčice i njenih prijateljica. Zato se iznimno zahvaljujem na pomoći i na mirnom snu kojeg će curica noćas imati. A takav san, ne sumnjam, imaju i ti momci - sudeći po dobroti koju posjeduju. Hvala od mame Romane – piše u pismu.